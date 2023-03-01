Ахиллесова пята Путина 2 1.03.2023, 11:02

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У России нет шансов военным путем удержать Крым.

Скорее всего, украинские войска освободят раньше Крым, чем Донбасс. Полуостров является «ахиллесовой пятой» диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал российский политик, историк Дмитрий Чернышевский.

Он высказал уверенность, что ВСУ не будут в лоб штурмовать полуостров. Крым освободят так же, как в прошлом году освобождали украинский Херсон.

«Крым - очень уязвимая территория, это «ахиллесова пята» путинской армии. Времена изменились, Крым больше не крепость… При грамотной операции Украины российская армия его удержать не сможет, она там неминуемо потерпит сокрушительное поражение… Украинцам достаточно выйти на позиции, приближенные к полуострову и разместить там дальнобойную артиллерию. Ключ к победе - точные удары HIMARS, GLSDB, ATACMS», - рассказал Чернышевский.

Этой дальнобойной артиллерией, с его слов, Украина сначала обрежет оккупанту снабжение морем, разрушив Крымский мост. Далее последуют удары по российским военным складам, аэродромам, портам на полуострове. Россиянам придется срочно отводить на свою территорию флот и военную авиацию. «Нептуны» возьмут под свой контроль все подступы к полуострову… На большие корабли начнется охота, их просто перетопят в море. А мелкими лодочками доставить в Крым достаточное количество амуниции и боеприпасов не представляется возможным. Вести эффективный заградительный огонь по наступающим украинским русская артиллерия в Крыму не сможет очень скоро, у нее кончатся снаряды… Без снабжения российская армия в Крыму не сможет сопротивляться. Она вынуждена будет бежать, как бежала из Херсона. Это операция по уничтожению российской логистики. Никто не будет посылать волны штурмовиков на атаку Перекопского вала… Украинцы просто возьмут Крым в огненную блокаду, и оставшаяся без снабжения российская армия будет вынуждена сложить оружие», - рассказал историк.

В этот момент, с его слов, на полуострове начнется паника. Около 800 тысяч россиян, которые после 2014 года приехали на полуостров, кинутся бежать вместе с войсками. И на их «плечах» вполне в Крым могут войти подразделения ВСУ, чтобы установить флаг в Севастополе.

«Россия лишается одного и двух священных мест, падение которых может привести к падению режима и краху всего государства. Это Севастополь и Москва. Но до Москвы далеко… Это будет Херсонская битва, но в большом масштабе», - рассказал российский историк.

К освобождению Крыма, с его слов, ВСУ приступят после освобождения Мелитополя и выхода на побережье Азовского моря.

«После падения Мелитополя выход украинских войск к Чонгару и Перекопу - вопрос нескольких дней. А затем начнется длительная многомесячная логистическая война за Крым, которая не имеет для РФ шансов на положительный исход. Мой прогноз - Украина сначала освободит Севастополь, а потом, возможно, получит Донбасс по результатам мирных переговоров. Скорее всего, увидим это еще до наступления осени этого года», - констатировал Чернышевский.

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