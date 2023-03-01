За последние 10 лет количество белорусов в Литве увеличилось более чем в восемь раз 2 1.03.2023, 11:03

Фото: RFE/RL

В этом учебном году в школах Литвы обучается 498 детей из Беларуси.

За 10 лет количество граждан Беларуси, легально проживающих в Литве, выросло более чем в восемь раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом «Политическая сфера» и представленного 28 февраля на онлайн-презентации, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на BPN.

В исследовании эксперты опирались на данные Департамента миграции МВД Литвы и официальную статистику литовского Министерства образования, рассказал директор института Андрей Казакевич.

Мониторинг показал, что на конец 2022 года в Литве жили 48 804 человека с белорусским гражданством. В 2013 году в Литве жили 5 846 человек с белорусским гражданством, то есть за 10 десять лет их число выросло в 8,3 раза.

Основные цифры из исследования:

- Заметный рост эмиграции белорусов в Литву начался в 2017 году. К 2020 году белорусы переезжали в основном по экономическим мотивам, после к этому добавился политический фактор.

- В абсолютном исчислении Литва для белорусов является второй по популярности страной для переезда после Польши. В относительном - это страна-лидер с «большим опережением». По официальным данным, в Литве на 1 тысячу жителей приходится 17 белорусских граждан (в Польше — 1,8, в Германии — 0,3).

- Белорусы являются второй по численности группой иностранцев в Литве после украинцев.

70-80% белорусских эмигрантов выбирает местом жительства Вильнюс.

- На конец 2022 года временный вид на жительство в Литве имели 30 815 белорусов (в 2021-м — 20 550, в 2020-м — 13 088). Разрешение на постоянное проживание до конца 2022 года выдали 505 гражданам Беларуси.

- В этом учебном году образование в литовских вузах и техникумах получают 1 444 белорусских студента; в школах Литвы обучается 498 детей из Беларуси (63,7% получают образование на русском языке, 15,7% — на белорусском, 13,5% — на литовском, 7,1% — на других языках); литовские детские сады посещают 110 белорусских дошкольников.

- В 2021 году 68,82% граждан Беларуси трудоустроились в Литве в сфере транспорта и логистики (в основном в качестве водителей), 16,2% работали в строительстве, 5,58% — в IT, в 4,8% — в обрабатывающей промышленности. Информации за 2022 год пока нет.

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