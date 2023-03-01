«На что тогда пойдут мои деньги?» 1 1.03.2023, 11:14

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иллюстрационное Фото: Олег Киндар/tut.by

Истории белорусов про штрафы от каршеринга.

В мелкое ДТП минчанин Никита попал еще 30 декабря. Молодой человек опаздывал на корпоратив, и поэтому пришлось оперативно решать, на чем туда добираться — на автомобиле каршеринга или такси. Выбор пал на арендную машину: подходящая как раз была припаркована во дворе дома. Поездка продлилась всего несколько минут и закончилась штрафом почти в 450 рублей. Подробности рассказал Onliner.

450 рублей за «битый фонарь и царапины»

— Арендовал авто через приложение, начал сдавать назад и на обледеневшем участке врезался в припаркованный бус, — вспоминает подробности аварии Никита. — Позвонил его владельцу, тот спустился. Повреждения минимальные: три царапины на пластмассовой арке — грубо говоря, накладке на само крыло, которая стоит копейки. Мы с хозяином буса просто пожали друг другу руки — и все на этом, претензий у него ко мне не было. Но по правилам сервиса я должен сообщить в службу поддержи о ДТП. Так и сделал.

По телефону Никите, со слов молодого человека, запретили завершать аренду в приложении. Он должен был дождаться приезда сотрудников сервиса и ГАИ.

— В то же время мне перезвонили инспекторы Госавтоинспекции и сообщили, что им ехать до меня 40 минут. Получается, я стою на холоде, а деньги в приложении при этом капают. Предложил службе поддержки сервиса: «Давайте я аренду все-таки закончу, а вы удаленно машину снимете с линии», но мне ответили, мол, это невозможно.

Прошел час, инспекторы успели приехать, составить протокол, забрать у меня права и уехать. Спустя еще 45 минут я все-таки дождался представителей каршеринга, которые якобы должны были озвучить мне дальнейшие инструкции. Приехали два молодых парня, информации о порядке действий, считаю, я не получил. После того как они все отфоткали и уехали, машину с линии удаленно все-таки сняли.

Забегая вперед, скажу, что ГАИ прав меня не лишила, но дала штраф в 10 базовых — 370 рублей, которые я выплатил. В конце января мне пришло уведомление от каршеринга, мол, вы должны сервису 448 рублей. Их тут же попытались у меня с карточки снять, но средств на ней не оказалось.

Я связался с представителем службы безопасности сервиса и попросил прислать фото повреждений машины. На снимках виден разбитый фонарь и царапины. Из разговора с сотрудником каршеринга мне стало понятно, что все машины сервиса застрахованы, но работник страховой на место аварии не выезжал. На что тогда пойдут мои деньги и исходя из чего рассчитана сумма? Почему нельзя было обойтись без вызова ГАИ? У меня осталось множество вопросов к сервису. В то же время я не раз обращал внимание: у сервиса есть машины, нуждающиеся в ремонте. Мне попадались авто то с проблемной «коробкой», то с двигателем, то со сломанным дворником.

В качестве доказательства автолюбитель прикладывает видео, снятое, как он сам утверждает, из салона автомобиля каршеринга в декабре 2022 года.

— Я считаю, нужна отдельная инстанция, которая контролировала бы все вопросы, касающиеся каршеринга, и защищала бы интересы клиентов.

Откуда сумма в 450 рублей? Обращаемся к п. 7.2.2. договора между арендодателем и клиентом. «В случае любого повреждения внешнего вида, оформления, целостности автомобиля (включая оклеивание наклейками, удаление бренда арендодателя, но не ограничиваясь этим), повреждения салона клиент уплачивает штраф за каждый случай такого повреждения / каждый поврежденный элемент». В документе также можно найти таблицу штрафов в зависимости от модели и марки поврежденной машины.

«На протяжении всего процесса оформления происшествия автомобиль должен находиться под арендой у клиента»

Публикацию прокомментировали в сервисе Anytime. Они также отметили, что штраф клиентом уже оплачен.

— В первую очередь мы как сервис призываем всех клиентов внимательно ознакомиться с Договором присоединение, т. к. все правила работы и регламенты сервиса прописаны в этом документе и являются едиными и обязательными. В случае любого происшествия клиент обязан следовать правилам, прописанным в Договоре, — отметили в Anytime.

— В частности, в Договоре четко и очень подробно прописан порядок действий при совершении ДТП вне зависимости от его тяжести. Возможно, в случае если бы аналогичная авария была совершена на личном автомобиле, его участники могли бы договориться самостоятельно. Но с арендованной машиной такой вариант не подходит — обязательно следует вызывать ГАИ и оформить ДТП. И на протяжении всего процесса оформления происшествия автомобиль должен находиться под арендой у клиента, а сам клиент — присутствовать при оформлении.

Клиент попал в ДТП в 17.46, а в 19.00 завершил аренду. То есть на всю процедуру коммуникации, дорогу, оформления ДТП сотрудниками ГАИ и сотрудниками сервиса ушел 1 час 14 минут, что для часа пик в предновогодний день очень непродолжительный срок.

На основании справки от ГАИ, где клиент признается виновником, со стороны сервиса был выставлен базовый штраф за повреждение двух элементов (в соответствии с п. 7.2.2. Договора присоединения). Все машины сервиса застрахованы по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГО). Поскольку в данном ДТП клиент был виновником, ОСГО на такие случаи не распространяется.

Мы также хотели бы напомнить, что у нас есть специальная опция дополнительной страховки от сервиса для случаев, когда клиенты хотят обезопасить себя от возможных происшествий. Она называется Zero — при включении этой опции в случае совершения ДТП даже по вине клиента стоимость ремонта не выставляется. Но Zero перестает действовать, если клиент грубо нарушил Договор, например, был факт скрытия с места ДТП или вождение в пьяном виде.

74 рубля за то, что не заправил машину?

А вот еще одна история, когда клиент пожалел о том, что воспользовался услугами каршеринга. Александр в ДТП не попадал, но все равно теперь должен сервису штраф в размере 74 рублей. Забегая вперед, скажем: чтобы не попадать в подобные ситуации, нужно внимательно читать любые договоры, в том числе оферты.

— В субботу, 25 февраля, мне нужно было съездить на кладбище — отец умер ровно год назад. Воспользовался услугами каршеринга, заехал в еще одну точку и отправился на поминки. Сильно опаздывал, но тут загорелся индикатор низкого уровня топлива. Я рассчитал: бензина мне точно должно было хватить, на заправку я никак не успевал заехать. Пришлось завершить поездку с горящей лампочкой, — признается Александр.

Спустя какое-то время Александру выставили штраф в размере 74 рублей. Согласно п. 7.2.23 договора между арендодателем и клиентом при завершении аренды с горящим индикатором низкого уровня топлива последний выплачивает сервису штраф в размере двух базовых величин.

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