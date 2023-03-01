«Дрозды получили последнее предупреждение» 1.03.2023, 11:46

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Белорусы - о повреждении российского ДРЛО А-50У.

В воскресенье, 26 февраля, прогремели взрывы на военном аэродроме «Мачулищи» под Минском, откуда взлетают российские истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на борту. В результате взрывов повреждения получил самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски крылатых ракет по Украине.

Сообщается, что восстановление российского самолета-разведчика А-50У займет не менее года. Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на повреждение российского самолета. Приводим их некоторые комментарии:

«Кому-то спасли жизнь».

«Плешивый, наверное, уже локти кусает, что развалил 407 завод (Минский завод гражданской авиации № 407 — прим.), как и все в стране, к чему он прикасается. На котором бы могли отшептать это летающее чудовище».

«Из HIMARS надо стрелять!».

«Под носом у КГБ «долбанули» по «Мачулищам». Скоро и по Дроздам прилетит!».

«Было бы хорошо, чтобы российский ДРЛО А-50 умер окончательно и ремонту не подлежал. Да и пусть сгорят все российские ДРЛО А-50 со всей иной российской авиацией».

«Русский военный самолет лети на.. за кораблём!».

«Скоро увидим, как дымят Дрозды».

«Это было последнее предупреждение Лукашенко. Еще один взлет чего-нибудь в сторону Украины - хана «Мачулищам».

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