В пункте пропуска «Бенякони» происходят странные вещи
- 1.03.2023, 11:56
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Практически всех мужчин вызывают на «беседу».
Подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» сообщают о странных проверках в пункте пропуска «Бенякони».
Люди в штатском приглашают практически всех мужчин на «беседу», суть которой заключается в проверке мобильного телефона.
«Работаю в грузоперевозках, ездим через пункт пропуска «Козловичи». Пришло сообщение от менеджера удалить всю политическую историю, сообщения, аватарки с телефона. Проверяют мобильные телефоны», — рассказал один из подписчиков.