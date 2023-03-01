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В пункте пропуска «Бенякони» происходят странные вещи

  • 1.03.2023, 11:56
  • 3,428
В пункте пропуска «Бенякони» происходят странные вещи

Практически всех мужчин вызывают на «беседу».

Подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» сообщают о странных проверках в пункте пропуска «Бенякони».

Люди в штатском приглашают практически всех мужчин на «беседу», суть которой заключается в проверке мобильного телефона.

«Работаю в грузоперевозках, ездим через пункт пропуска «Козловичи». Пришло сообщение от менеджера удалить всю политическую историю, сообщения, аватарки с телефона. Проверяют мобильные телефоны», — рассказал один из подписчиков.

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