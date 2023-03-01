Мина замедленного действия Виталий Портников, «Infopost»

1.03.2023, 12:06

Виталий Портников

Что хотел сказать российский МИД?

Москва обвиняет Украину в организации «провокаций», целью которых может быть нападение на самопровозглашенную Молдавскую Приднестровскую Республику (ПМР). Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что «атака на Приднестровье будет нападением на Российскую Федерацию».

Само это заявление является подлинным сеансом саморазоблачения. Несмотря на то, что с начала 90-х годов прошлого века Россия не только контролирует, но и финансирует Приднестровье – от выплат пенсий и зарплат бюджетникам до фактически бесплатного газа, несмотря на наличие в регионе российского «миротворческого» (в действительности оккупационного) контингента, несмотря на несколько «референдумов» о присоединении к России, Россия официально признает территориальную целостность Республики Молдова (в отличие от Украины и Грузии) и формально не претендует на приднестровский регион.

Возможно, именно поэтому не только в Кишиневе, но и в Киеве и Бухаресте давно уже считают приднестровский конфликт даже не замороженным, а «спящим» конфликтом. Действительно, общих границ с Россией у ПМР нет. Возможности обновления кадрового состава и ресурсов находящегося в Приднестровье российского военного контингента тоже нет. Большинство военнослужащих российской армии в Приднестровье – местные жители, так что это давно уже не столько оккупационный контингент, сколько армия наемников. И можно было считать, что рано или поздно конфликт с Приднестровьем рассосется сам по себе и территориальная целостность Молдовы будет восстановлена.

Но заявление российского МИДа ставит все на свои места.

Для Кремля приднестровская проблема – не спящий конфликт, а мина замедленного действия, которая может быть подорвана в любой момент.

Совершенно не случайно уже в первые месяцы войны исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом Рустам Минникаев называл как одну из ближайших целей войны выход на границы Украины и ПМР. В этом случае количество российских военнослужащих в регионе могло быть немедленно драматически увеличено и из армии наемников российская армия в Приднестровье превратилась бы в настоящий оккупационный контингент. Причем никак не только для самого Приднестровья, но и для соседних районов Украины и, разумеется, и для Молдовы.

Украинской армии удалось остановить агрессию, а вскоре сделать саму задачу выхода к границам Молдовы нереализованной. Но значит ли это, что приднестровская проблема почти решена и, как и ожидалось ранее, рассосется сама собой

Нет. Не значит. Потому что мина замедленного действия существует для подрыва. Для провокаций. Москва вполне может провести в регионе операцию под «чужим флагом», обвинить в нападении на Тирасполь силовиков Украины или Молдовы и затем совершить какие-то «нестандартные» политические ходы в путинском стиле.

Какие? Пока таких решений напрашивается три.

Первый, самый простой – это новая попытка торпедировать «зерновое соглашение», постоянно раздражающее Путина и объяснить отказ от его выполнения дестабилизирующей активностью Украины в регионе, «атакой на Россию». Но этот шаг явно приведет к ухудшению отношений России не только с Турцией, но и с Китаем, чье руководство в своем недавно обнародованном мирном плане настаивало на продолжении договоренностей по вывозу зерна.

Второй – попытка использовать нестабильность вокруг Приднестровья для попытки переворота в Молдове. Но после предупреждений Владимира Зеленского и смены правительства в Молдове в Кишиневе гораздо серьезнее относятся к возможности такого переворота. Тем более, что задействованность в провокации пророссийских сил очевидна. Сразу после российских заявлений о подготовке украинских «провокаций» в Приднестровье бывший президент Молдовы Игорь Додон, известный своими тесными контактами с Кремлем, демонстративно посетил Резину – город на границе Молдовы и оккупированных россиянами территорий, чтобы поддержать «напуганных» возможной войной граждан.

И, наконец, третий, самый опасный вариант – «конституционный». Легитимизация приднестровских «референдумов» и решение о признании независимости региона и даже о его присоединении к Российской Федерации. После Крыма и Донбасса ничего невозможного для Кремля уже нет. Понятно, что никакого практического значения это иметь не будет – но Молдова окажется в той же правовой ловушке, в которой уже находятся Украина или Грузия. Часть ее территории будет прописана в конституции другой страны или будет состоять с этой страной — Россией — в союзнических отношениях. И восстановление конституционного порядка в Молдове, восстановление ее территориальной целостности будет считаться в Москве «нападением на Россию».

Что, собственно, и хотел сказать российский МИД.

Виталий Портников, «Infopost»

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