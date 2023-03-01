Найдена самая дешевая однокомнатная квартира Минска 2 1.03.2023, 12:17

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Жилье нуждается в основательном ремонте.

Не так давно на звание самого бюджетного минского жилья претендовала однушка на Ангарской за 34 тысяч долларов по курсу, но она, судя по всему, уже продана. Сайт Onliner.by рассказывает о ее преемнице — однокомнатной квартире на Фроликова, которая обойдется менее чем в 35 тысяч долларов, но нуждается в основательном ремонте.

Самая дешевая однушка из каталога размещается в кирпичной четырехэтажке, построенной на улице Фроликова в 1958 году. В 2007 году дом пережил капитальный ремонт. А вот у самой квартиры явно все впереди: полы обшарпаны, краска на стенах кое-где облупилась. Зато можно воплотить все свои дизайнерские задумки.

Квартира находится на последнем, четвертом этаже. Общая площадь — 31,1 кв. м, жилая — 17,8 кв. м, кухня совсем небольшая: 6,2 кв. м. Санузел совмещенный, балкона или лоджии нет, зато имеется кладовка. Стоит недвижимость 34 900 долларов в эквиваленте.

Объект находится в Партизанском районе, рядом с промзоной. Территорию власти хотят реконструировать: здесь должны появиться и новая станция метро, и несколько дорог, и высотная застройка.

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