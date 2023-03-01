Украинские снайперы ликвидировали подразделение россиян, кравшихся ночью под Бахмутом

Украинские снайперы ликвидировали подразделение россиян, кравшихся ночью под Бахмутом2
- 1.03.2023, 12:19
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Оккупантов отстреливали одного за другим.
Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов были ранены.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
Как отмечается в сообщении, во время ночной отработки боевых задач снайперы Сил специальных операций зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника.
Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций.
«Меткими выстрелами наши снайперы ликвидировали россиян: 7 человек были убиты, еще 3 - ранены», - говорится в сообщении.