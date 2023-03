Дуршлаг над «сверхдержавой»

Боевые дроны летают уже в непосредственной близости от Москвы и Петербурга.

За сутки 27-28 февраля территория России подверглась наиболее массированным налетам беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины за весь период войны. Дроны нанесли удар по нефтебазе в Туапсе, упали в Белгородской области, долетели до Адыгеи, по одной из версий, вынудили закрыть небо над Петербургом. Кроме того украинский БПЛА упал в 100 км от Москвы, а поздно вечером 28 февраля взрывы раздались возле аэродрома в Ейске.

«Новая газета Европа» совместно с экспертами разбирается, как осуществлялись эти атаки и что подобная акция ВСУ говорит о состоянии противовоздушной обороны в России.

По состоянию на февраль территория России уже подвергалась обстрелам и ударам беспилотников более 350 раз. Убито и ранено уже более 160 человек, подсчитывал дата-отдел «Новой газеты Европа». Наиболее опасные для Кремля атаки — повреждение самолетов на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе (около 730 км до Москвы) и удар по рязанскому аэродрому (около 200 км до Москвы) в декабре, а также взрыв беспилотника над Калугой (160 км до Москвы) в начале февраля.

Сейчас полеты украинских БПЛА осуществляются еще ближе к важным для российской власти точкам и часто остаются вне поля зрения ПВО. Так, например, в ночь на 28 февраля в Туапсе раздались два взрыва — удар беспилотников, по данным Astra, пришелся по нефтебазе «Роснефти», в 30 метрах от которой находятся казармы Минобороны РФ. Присутствие БПЛА над Туапсе подтвердили и в МЧС. Рядом обнаружены две воронки глубиной 1,5 метра. По данным Baza, дроны повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. От места взрыва до резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» — примерно 70 километров вдоль берега.

При этом провоенные Z-каналы опубликовали снимки, как утверждается, обломков беспилотника, сбитого в Туапсе. На них четко видна маркировка израильского тактического БПЛА Aerostar компании Aeronautics Defense Systems Ltd. Израильский дрон на снимках опознал и американский OSINT-исследователь Генри Шлоттман, пишет «Агентство».

Такой аппарат предназначен для разведки и был в планах закупок Украины у Израиля, однако МИД еврейского государства остановил сделку еще в прошлом году. Помимо Израиля, дронами Aerostar располагают еще несколько стран, включая Нидерланды, Польшу, Грузию и Азербайджан.

«Aerostar не продавался Украине, об этом и близко ничего неизвестно. Если действительно там есть обломки Aerostar — это было бы сенсацией и поразительным фактом. Это серьезная машина, но ее просто не должно быть у Украины», — говорит в беседе с «Новой-Европа» израильский военный аналитик Давид Шарп.

Ветеран армии США и OSINT-аналитик Генри Шлоттман в комментарии для «Новой газеты Европа» усомнился в том, что Aerostar мог поступить в ВСУ напрямую от Израиля. «Куда более вероятно, что они [БПЛА] поступили из одной из стран НАТО, имеющих эти дроны на вооружении и уже снабжающих Украину», — говорит он. Однако официально поставок таких дронов никто из союзников Украины не анонсировал.

Запас хода израильского дрона — всего 200 км. Прокремлевский телеграм-канал «Образ будущего» утверждает, что некоторые дроны взлетали с территории РФ, а семь БПЛА якобы и вовсе были запущены с азербайджанской части Каспия.

«Для любого из этих ударов, кроме удара по Туапсе, достаточно было запустить дроны с подконтрольной Украине территории. Дальность работы немодифицированного дрона Aerostar — примерно 250 километров. Значит, можно предположить, что он и был запущен из неожиданной точки», — делает вывод Шлоттман.

Также в ночь с понедельника на вторник беспилотники упали в Краснодарском крае и Адыгее, подтвердили в Минобороны РФ. К ночи 28 февраля взрывы раздались в Ейске вблизи военного аэродрома — прокремлевские военкоры утверждают, что это была атака дронов; местные власти объясняют произошедшее учениями.

Утром 28 февраля рядом с газо-компрессорной станцией «Газпрома» «Воскресенск» в деревне Губастово Московской области упал украинский ударный дрон UJ-22 Airborne компании «Укрджет». По данным Shot, БПЛА не сбили — он зацепился за деревья и потерял высоту. Была ли станция целью атаки — неизвестно. Вблизи деревни есть военный городок Луховицы-3, это радиоузел руководства Вооруженных сил России.

По мнению Шлоттмана, запуск дрона в Подмосковье — больше психологическая акция: удары ВСУ едва ли нанесут значительный ущерб российской военной машине, но зато явно продемонстрируют, что Украина «по-прежнему может атаковать российскую энергетическую и военную инфраструктуру в тылу, в частности, объект в Луховицах».

Дрон UJ-22 — относительно новая разработка, которую «Укрджет» представили незадолго до начала войны, в сентябре 2021 года. Он может нести модернизированные 82-миллиметровые мины для поражения бронетехники и личного состава, а также фототехнику. Такой БПЛА разгоняется до 200 км/ч и имеет запас хода в 800 км.

Давид Шарп называет аппарат «Укрджета» «улучшенной версией »Шахеда«» — иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который Россия использует под названием «Герань-2» для атак на украинские города.

«Радиус действия этой машины 800 километров, она может улететь гораздо дальше в одном направлении, если нет цели ее вернуть. Есть килограмм 20 полезного груза, но если дрон идет в режиме камикадзе, то к нему не подвешивают груз, меняют конструкцию и вставляют боеголовку. Понятно, что далеко не все цели можно повредить такой машиной, но кое-какие слабо защищенные места — вполне. Для таких дел он очень годится: может отвлекать силы ПВО, чтобы вызвать серьезное беспокойство у российского командования», — описывает Шарп возможности украинского беспилотника.

Утром 28 февраля над Санкт-Петербургом и Ленобластью и вовсе на несколько часов закрыли небо — в Северной столице, как сперва сообщали СМИ, из-за неопознанного летающего объекта подняли в небо истребители (их слышали местные жители) и ввели план «Ковер», который применяется при незаконном пересечении границы.

Незадолго до этого в российских городах, включая Москву и Питер, по радио и ТВ была объявлена воздушная тревога. МЧС назвало это результатом взлома серверов.

По данным «Фонтанки», Минобороны РФ передало в аэропорт «Пулково» информацию об НЛО в 160-200 км от города. Лишь через два часа военное ведомство сообщило, что происходящее якобы было «тренировкой ПВО».

«Министерство обороны вполне может соврать, это более чем допустимо, — говорит Шарп.

— У Украины есть машины, способные долететь от границы до Санкт-Петербурга 1000 километров с зарядом взрывчатки или просто даже «поспамить» без всякой взрывчатки, заставить врага нервничать. Попытки в будущем добраться Санкт-Петербурга нельзя исключать, надо исходить из того, что такое рано или поздно произойдет».

По его словам, в большом мегаполисе должно происходить раннее обнаружение таких целей, но практика показывает, что в России ПВО не работает на таком уровне.

Сейчас украинский военно-промышленный комплекс действительно работает над массовым производством собственных БПЛА. Так, например, конструкторское бюро «Луч» еще с 2020 года разрабатывает боевой дрон «Сокол-300» с максимальной дальностью работы до 3300 км (вылет и возврат), радиусом управления 150-300 км и полезной нагрузкой в 300 кг. Когда он будет готов — неизвестно: стоимость единицы такого БПЛА может превышать 1,25 млн долларов, а производство усложняется ракетными ударами России.

«Скорее всего, »знакомство« с такими дронами будет происходить по мере их применения на практике. Пока оружие не применено массово, мы ничего о нем не узнаем, но доставить [снаряд] на такую дистанцию [как до Питера или Москвы] возможности есть, и они будут расширяться, потому что это нечто фантастическое, это не по Новосибирску ударить», — продолжает эксперт.

После последних «подлетов» украинских беспилотников к центрам экономической жизни России в новгородской резиденции Путина, а также в Подмосковье и в центре Москвы появились зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1», однако такие меры вряд ли помогут закрыть бреши Вооруженных сил РФ в противовоздушной обороне — мешает огромная протяженность общей границы с Украиной, а оттягивание систем ПВО от зоны боевых действий к крупным городам наносит ущерб фронту.

Maxar has these images of the A-50 AWACs aircraft at the Machulishchy Air Base in Belarus from today. I can’t see any dramatic damage (image: @Maxar) pic.twitter.com/Smm8ULgqkh