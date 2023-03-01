Опального бизнесмена Юрия Чижа ждет очередной суд 1 1.03.2023, 12:38

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Юрий Чиж

На этот раз он выступает в качестве истца.

В Советском суде Минска 1 марта начались слушания по делу, в рамках которого вновь оппонируют друг другу бывшие партнеры по холдингу «Трайпл» Юрий Чиж и Владимир Япринцев. В отличие от их первой в этом году встречи в январе-феврале в роли истца на этот раз выступает Чиж.

Некогда один из самых богатых людей страны требует со своего бывшего партнера $20 тыс. По мнению Чижа, эту сумму Япринцев должен выплатить ему как непогашенный заем, пишет OL.

Напомним, 13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления Владимира Япринцева.

Чиж в итоге был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта — сентября 2022 года.

После суда Юрий Чиж заявил, что «впереди еще ждет немало, восстанавливать много чего придется...».

Компания «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, сейчас находится в процедуре банкротства.

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