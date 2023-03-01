Диетолог назвала продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок 2 1.03.2023, 12:50

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Одним из них является кофе.

Диетолог Анна Белоусова рассказала о продуктах, которые не рекомендуется употреблять натощак.

По мнению специалиста, одним из таких продуктов является кофе. Этот напиток, если выпить его на голодный желудок, уменьшает аппетит, поэтому его надо употреблять после завтрака – в этом случае кофе не нанесет вреда организму.

Также Белоусова посоветовала не употреблять утром острые приправы и соусы. Дело в том, что эти продукты увеличивают вероятность развития гастрита или язвы. Они могут встречаться в разнообразных бутербродах.

Помимо этого, очень вредна натощак сладкая газированная вода. Данный напиток вызывает икание и отрыжку. Если пить каждый день газировку натощак, то в разы увеличивается риск возникновения гастрита или язвы.

Белоусова призвала правильно употреблять соки из цитрусовых фруктов. Их следует пить вместе с полноценным завтраком. При этом сами соки должны быть натуральными, а пить их лучше через соломинку: это позволит избежать возможных проблем с зубами.