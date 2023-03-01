«Из Лукашенко такой же «политический курьер», как и хоккеист» 5 1.03.2023, 13:09

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Александр Кочетков

Политолог прокомментировал визит диктатора в Китай.

Украинский политолог Александр Кочетков в колонке для censor.net комментирует визит Лукашенко в Китай, а также версию Института изучения войны о том, что белорусский диктатор может поставлять китайское оружие для РФ:

«Напрямую поставлять вооружение в недоимперию Китай не станет, иначе сразу нарвется на реально жесткую реакцию США и Европы. Эти рынки для Китая неизмеримо важнее России. Если б он был к этому готов, то уже бы давно делал. Тайные поставки оружия в Беларусь, чтобы она тайно передавала его России — тоже не вариант, так как это еще более очевидная схема, чем пресловутые «ихтамнеты».

Единственный вариант — это легальные поставки китайского оружия в Беларусь «для защиты» тамошних китайских активов. Но для этого Беларуси придется открыто войти в войну против Украины. Что представляет смертельную угрозу, прежде всего, для режима Лукашенко.

Так что политическим курьером Лукашенко окажется примерно таким же успешным, как и хоккеистом. То есть, никаким», — считает Кочетков.

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