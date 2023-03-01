В Беларуси запретили продавать белье трех марок 1.03.2023, 13:44

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Продукция признана опасной.

В феврале Госстандарт среди опасной продукции указал некоторые наименования мужских трусов. У них слишком низкая гигроскопичность (ткань плохо поглощает влагу).

На сайте КАЧЕСТВО.БЕЛ уточняется, что трусы — китайского производства.

Трусы мужские с маркировкой Bokai

Не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности «гигроскопичность»: при норме не менее 6 % для изделий бельевых первого слоя фактически показатель составил 4,3%.

Трусы мужские с маркировкой Menron

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности «гигроскопичность»: при норме не менее 6 % для изделий бельевых первого слоя фактически показатель составил 0,2%.

Трусы мужские марки LZREDOOR

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности «гигроскопичность»: при норме не менее 6 % для изделий бельевых первого слоя фактически показатель составил 0,3%.

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