В Беларуси запретили продавать белье трех марок
- 1.03.2023, 13:44
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Продукция признана опасной.
В феврале Госстандарт среди опасной продукции указал некоторые наименования мужских трусов. У них слишком низкая гигроскопичность (ткань плохо поглощает влагу).
На сайте КАЧЕСТВО.БЕЛ уточняется, что трусы — китайского производства.
Трусы мужские с маркировкой Bokai
Не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности «гигроскопичность»: при норме не менее 6 % для изделий бельевых первого слоя фактически показатель составил 4,3%.
Трусы мужские с маркировкой Menron
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности «гигроскопичность»: при норме не менее 6 % для изделий бельевых первого слоя фактически показатель составил 0,2%.
Трусы мужские марки LZREDOOR
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности «гигроскопичность»: при норме не менее 6 % для изделий бельевых первого слоя фактически показатель составил 0,3%.