Градус военной истерии в России зашкаливает 1 Альфред Кох

1.03.2023, 13:52

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Альфред Кох

Российская армия «стачивается» в боях за Бахмут.

Прошел один год и четыре дня войны. На фронте мало что изменилось, если сравнивать со вчерашней ситуации. После приезда генерала Сырского в Бахмут, Генштабом ВСУ принято решение перебросить туда подкрепление. Из чего можно сделать вывод, что Украина в ближайшее время сдавать его не собирается.

Наверное Генштаб ВСУ решил, что его устраивает то, как российская армия «стачивается» в боях за Бахмут. И нечего искать другие такие же эффективные способы уничтожения врага, если существует этот.

Сегодня была зафиксирована какая-то довольно странная атака беспилотников на Россию. В разных регионах России, от Адыгеи до Санкт-Петербурга, были зафиксированы пролеты (и даже кое-где атаки) неопознанных беспилотников. Впрочем, чьи это были беспилотники – нетрудно догадаться.

Что это было с точки зрения замысла – не очень понятно. Хотя локальный пожар на нефтебазе «Роснефти» в Туапсе в результате попадания беспилотника все таки произошел. Скорее всего это была какая-то разведывательная или пробная операция и за ней, наверняка, последуют более массированные и, следовательно, более эффективные.

Вчера Путин выступил на коллегии ФСБ. Несмотря на то, что Песков весь день позавчера нагонял жути и обещал «серьезный разговор», речь Путина была как всегда серой и пустой. Он требовал повысить бдительность, опираться на доверие народа, зорко следить, решительно пресекать, неуклонно повышать и бескомпромиссно искоренять.

Главные опасности были все те же, что и последние сто лет: вражеские происки, коварные планы противников, затаившиеся внутренние враги, экстремисты-террористы и экономические преступники.

Порадовало, что Путин потребовал чекистов сконцентрироваться на пресечении экономических преступлений в сфере гособоронзаказа. Это, на мой взгляд, гарантия того, что ФСБ обязательно сорвет его выполнение, развернув террор среди руководителей оборонных предприятий. Все толковые люди убегут оттуда как черт от ладана потому, что бравые оперативники ФСБ не дадут работать своей вечной подозрительностью, дикими фантазиями, угрозами и посадками. Впрочем, Путину этого не понять и слава Богу.

Вообще, конечно, градус военной истерии в России зашкаливает. Словесные обороты, которые стали нормой в политических шоу на российском телевидении, уже достигли абсолютного максимума.

Уже открыто говорят о необходимости ядерного удара по крупнейшим городам Европы и Америки. Уже прямо требуют вернуть смертную казнь и начать массовые расстрелы противников войны и вообще – противников режима. Верховным божеством у них стал Путин, он вне критики, и у ведущих даже меняется интонация когда они говорят о нем.

Для меня важным рубежом было изменение практики «величания». Если, например, раньше можно было сказать просто «Путин» или «Президент», то теперь надо стараться по-возможности произносить титул полностью: «Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин». Причем четко и с выражением.

Особенно в этом соревновании преуспел Соловьев. Он научился это величание произносить с такой теплотой и в то же время мужественно, неброским таким, военным тоном, на секунду приосанившись и как бы выделив эти слова их общей массы слов, что невольно хочется даже привстать, вытянутся в струнку и застегнуть верхнюю пуговицу на рубахе.

Все идет к северокорейской системе обязательных титулов вождя, отклонение от которых будет уже считаться опасной фрондой. Существуют специальные таблицы, с титулами. Вот, например, несколько обязательных титулов, без которых нельзя было произносить имя предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира:

Любимый руководитель, Верховный главнокомандующий, Отец народа, Направляющий солнечный луч, Символ объединения Родины, Нежно любимый отец, Несравненный руководитель и т.д.

Особенно мне нравится титул Ким Чен Ира, который лучше всего подошел бы и Путину: Железный, всепобеждающий Полководец. Это прямо в точку. Несомненно это было бы правильно так называть Отца нации, любимого руководителя Владимира Владимировича Путина, пусть славится в веках его имя и пусть никогда не зайдет солнце над его головой…

Дожив до шестидесяти двух лет я и в кошмаре не мог себе представить, что после всех ужасов двадцатого века Россия докатится до такого свинства. И если в сталинский культ личности ее затянули темные крестьянские выскочки, то сегодня культ личности Путина создается циничными и вполне по-европейски мыслящими людьми. За бабки. Это просто бизнес. Ничего личного.

Но есть и еще одно принципиальное различие. Недавно один мой старый приятель, человек вполне осведомленный по поводу царящих в Кремле нравов, высказал мне довольно точную мысль, что отличие Путина от Сталина состоит в том, что Сталину нельзя было врать, а Путину нельзя говорить правду.

Это очень важно для понимания Путина: он не любит правды, он избегает ее, он ее боится. Его отношения с правдой почти религиозные: он прибегает к методам табу, заговоров и проклятий, чтобы изгнать ее от себя. Он верит в то, что если он произнесет, например, имя Навального, то это сделает Алексея сильнее. А если скажет, что СВО идет не по плану, то война немедленно будет проиграна.

В то же время он верит, что если все время повторять как магическое заклинание одно и то же, то это обязательно так и будет. Например, он все время на разные лады повторяет, что он не начинал войны, что он не воюет с украинцами, что НАТО собиралось со дня на день на напасть на Россию…

Это все признаки какой-то древней, примитивной языческой религии. Я ее в свое время определил как государствобожие. Это когда в стране насаждается религиозный культ государства и все адепты этого культа должны беспрекословно исполнять волю государства, в то время как само государства, как настоящий бог, стоит выше морали и ничем никому не обязано и ничего своим подданным не должно.

Более того: государство существовало до всего, все им создано и существует лишь постольку, поскольку этого хочет государство. И, разумеется, самым страшным преступлением, является хула на государство. Это достойно смерти.

Для того, чтобы люди узнали волю государства, существуют жрецы, оракулы, пифии. Они одни могут читать знаки, которые посылает им божество и переводить их на человеческий язык. Само это умение превращает их в полубогов, которые фактически и являются наместниками бога на Земле и т.д.

Весь этот культ настолько смехотворен и нелеп, что я не могу всерьез обсуждать какие-то государственнические таланты Путина, которого я помню еще блеклым питерским Акакий Акакиевичем. Вся эта вымученная и архаичная конструкция не имеет никакого шанса на доминирование и уважение в современном мире. Это противоречит всему ходу человеческой истории и научного прогресса. Победить ее – наш долг.

Поэтому, дело наше – правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Facebook

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