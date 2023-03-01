«Всем им нужны деньги! Представляете?» 1.03.2023, 13:58

Почему белорусы готовы платить уличным торговцам?

Уличная торговля кормит горожан. В этом убедился житель Жодино, пообщавшись с пенсионерами и людьми помоложе, которые торгуют возле магазинов. И среди покупателей — не только беднота, но и бизнесмены, которые любят домашнее сало и овощи и доверяют их качеству.

Постоянный читатель EX-PRESS.BY из Жодино Денис почитал «любимую» газету и ответил на вопросы, которые остались в статье без ответа:

«Cам я ничего не покупаю и ничего не продаю на улице. Но вот обнаружил в «любимых» «Жодзiнских навiнах» текст с интересной темой: «Почему горожане готовы платить за сомнительную продукцию и что грозит нелегальным торговцам».

Мне стало интересно:

1) почему горожане готовы платить на улице?

2) что называется сомнительной продукцией?

Что грозит за торговлю на улице мне не интересно, так как я не торгую.

Спойлер: корреспондент ни в чем не разбиралась. О том, почему горожане покупают на улице, никого из покупателей она так и не спросила. Авторитеты у исполкомовской газеты другие, и их негативный настрой к уличным торговцам в материале демонстрируется в полной мере. Обращаюсь к исполкому: дайте своему корреспонденту премию!

Но все-таки позволю себе немного процитировать из текста. Заместитель начальника управления экономики Елена Лукьянова на полном серьезе говорит:

«Полбеды, когда люди реализуют продукцию со своих участков, имея необходимые справки».

Полбеды, серьезно? Бедой назвать это язык не повернулся? Специалист продолжает, и рассказывает:

«Мы выходили туда с рейдами, осуществляли контроль, составляли протоколы, которые мы рассмотрим на административной комиссии, и нелегальных торговцев привлекут к ответственности».

Опять серьезно? В стране «недозаконов» одни и те же люди идут с рейдами, составляют протоколы, рассматривают на комиссии и привлекают к ответственности. Собственно, ничего удивительного.

Корреспондент упоминает, что у жодинцев единства нет по поводу уличной торговли:

«Пока часть горожан считают такую торговлю недопустимой и сигнализируют об «уличных прилавках» в милицию и исполком, всегда найдутся и те, кто поощряет и даже защищает подобных «бизнесменов».

Тут, конечно, самое время, спросить у покупателей на улицах: «Почему они здесь покупают? Но к заявленной в первом абзаце цели корреспондент «ЖН» идти не пытается. Просто высыпает на голову читателя ведро заезженных штампов. Например, вот этот, про «сомнительное качество» товаров. На подмоге — «тяжелая артиллерия» — врач-гигиенист ГЦГЭ Жанна Кузьминская. Вот что она сообщила:

«Сомнительное качество таких товаров — прямая угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений. А употребление консервированных и вяленых продуктов домашнего приготовления может стать причиной поражения организма токсином ботулизма, приводящим к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода».

Часто задумываюсь, что это за идиома такая — «сомнительное качество»? Получается, если не в госторговле, то качество сразу сомнительное? Или не сразу? А в госторговле — качество гарантированно отличное? Ребята, ну вы же врёте... И сами об этом знаете.

И вот что я сделал. Спокойно, без претензий спросил людей, которые торгуют на улицах, почему они это делают. И спросил тех, кто покупает на улице.

Мой вывод: среди продавцов есть люди, которых уличная торговля кормит. Так сложилось. Это их выбор. Есть среди продавцов и те, кто работает где-то еще. Они растят или изготавливают свою продукцию или ездят за товаром на оптовые рынки. Есть и те, кто выходит торговать эпизодически — пенсионерки, пенсионеры, да и помладше люди. Они торгуют не так успешно, но регулярно.

Есть одно, общее желание у всех этих людей. Всем им нужны деньги! Представляете? Кому-то содержать семью, кому-то на лекарства. Все эти люди думают своей головой, чтобы заработать.

Кто покупает на улице?

Прежде думал, что делает это беднота. Однако, удивился. Хорошо знаком в Жодино с людьми бизнеса. И вот мнение одного из видных предпринимателей:

«Уличные торговцы — коллеги наши. Быть им или не быть — в конце концов не тети из исполкома решают. Покупатель голосует рублем. И, если приглядеться, не торгуют они дерьмом. Не такая уж и сомнительная у них продукция. На улице, например, у бывшего 33-го магазина, можно из деликатесов что-то прикупить. Тут выбор не подделать. А в нашем небольшом городе главное — покупать у того, кого визуально знаешь, кто давно торгует. Я покупаю местные овощи и фрукты, привозные сало и рыбу. И делаю это много лет».

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