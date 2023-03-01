Путин выдал себя 7 1.03.2023, 14:16

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Вопрос в том, кто первый ликвидирует главу РФ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Путин неслучайно заявил о вероятном исчезновении российского народа и развале РФ.

«Он проговорился, он выдал себя, он начал рассуждать о том, что скоро будут московиты, уральцы и что не будет единого российского народа. Это же не просто так он сказал. Он об этом думает, его это беспокоит и тревожит. И не только его. Многие уже начали говорить об этом: и Симоньян, и другие пропагандисты», – сказал Гордон во время стрима.

Также журналист отметил, что все более-менее здравомыслящие люди в России уже поняли: они приплыли. И сейчас их главная задача – спасаться поодиночке.

«Это они и будут делать. И в этой игре, которая называется «Спасение», Путина я не вижу. Они понимают, что с ним они не спасутся. Они спасутся только без него», – объяснил Гордон. Именно поэтому сегодня в России может остро стоять вопрос о том, кто первый ликвидирует Пригожина и кто первый ликвидирует Путина.

«Этот вопрос у них стоит в полный рост, он так еще никогда не стоял. И с каждым днем он будет стоять все больше и больше, потому что на их головы с каждым днем будет лететь все больше взрывчатого материала. Они нам его присылали, а теперь отгребут сами», – спрогнозировал журналист.

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