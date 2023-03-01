Названа эмоция, которая лучше других помогает в работе и учебе 1 1.03.2023, 14:34

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Психологи разобрались, какие из наших переживаний полезны для выполнения задач.

За предыдущие 25 лет число исследований так называемых «эмоций достижения» выросло в разы. Согласно результатам, такие эмоции существенно влияют на мысли, действия и производительность человека, когда нужно достичь определенных целей. А также на связанные с карьерой решения, благополучие и психическое здоровье.

В новой работе, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology, научно определена связь эмоций с получением результата. Психологи изучили удовольствие, веселье, расслабление, гнев, скуку, надежду, гордость, облегчение, беспокойство, стыд и разочарование.

В исследовании участвовали более 1000 жителей Великобритании, Германии, США и Канады — студенты университетов и взрослые работающие люди. Авторы обнаружили: хотя беспокойство и гнев считаются негативными чувствами, они дают значительный заряд энергии для действий.

«3D-модель эмоций успеха показывает, как они связаны с критически важными частями нашей жизни; каким образом они определяют, как мы справляемся с собеседованиями, тестами и другими стрессовыми ситуациями», — заявил профессор факультета психологии Университета Эссекса Райнхард Пекрун.

«Интересно, что беспокойство и гнев иногда могут мотивировать нас больше, чем удовольствие или расслабление», — отмечает профессор Пекрун.

Однако мрачные эмоции хуже сказываются на здоровье, в том числе могут вызывать психосоматические симптомы: головную боль, тошноту, боли в спине, проблемы со сном, что в долгосрочной перспективе приводит к снижению производительности. Также они мешают стратегическому мышлению.

Какая эмоция достижения самая сильная?

Самой мощной авторы назвали надежду. Например, если два ученика с равными способностями проходили тест, то обнадеженный участник получал оценку на балл выше, чем его негативно настроенный коллега. Оптимисту надежда давала позитивное восприятие, чувство контроля, удовольствие от учебы, гордость за достижения. По мнению ученых, надежда — самый здоровый и долгосрочный способ добиваться успеха.

Результаты исследования могут брать за основу учителя, тренеры и менеджеры, которые вдохновляют на достижения. Ключевое в их деятельности, считают ученые, это повышение ценности и интересности задач, а также энтузиазм, призванный повысить волнение и надежду, а не подчеркивание самого успеха.

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