Еле идут 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

1.03.2023, 15:11

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Ноги у главного российского «дипломата» Лаврова стали «ватными».

После забавного африканского турне министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова , и разгрома в ООН при голосовании с требованием вывести войска России из Украины, активность МИДа спала. Ноги стали будто ватными. Еле идут, еле идут …

Хватило дыхания, чтобы Сергей Лавров дошёл до Азербайджана, но там ветер перемен окончательно стих. Министр сообщил, что Россия готова помочь с организацией переговоров Армении и Азербайджана, но не будет «слишком настойчиво предлагать свои услуги». Какие «услуги» могут оказать те, чья политика на Южном Кавказе обанкротилась, понятно. Никаких.

И всё же, нет здесь какого-то, мы бы сказали, захаровского драйва. Отчего бы не освежить ситуацию, не вести себя наступательно? Испробовать «новый формат». Предложить Армении и Азербайджану переговоры на «нейтральной площадке» - в Мали. «Без галстуков», чтобы спокойно, «на полях», обсудить взаимные интересы.

Можно было бы договориться с военной хунтой, чтобы она наградила орденами переговорщиков из Армении и Азербайджана.

А после, вечером, сидеть вместе с министром Лавровым и Марией Захаровой в креслах, вытянув ноги, раскуривая сигары, окунать их концы в бокалы с виски, вести разговоры о лошадях, смотреть в вечное чёрное небо, задумчиво пуская туда кольца геополитического дыма.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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