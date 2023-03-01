«За год начудила столько, сколько другим за жизнь не начудить» 4 1.03.2023, 15:16

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Молодую гродненку привлекли к уголовной ответственности за вождение автомобиля.

Повторная уголовка – это обычно про тех, кто косячит по-крупному. И чаще – касаемо мужчин. Но бывают исключения.

Молодая гродненка умудрилась получить повторную уголовную ответственность за то, что села за руль, пишет autogrodno.by.

В первый раз за управление транспортным средством, не имея на то права, 34-летняя женщину привлекли 3 апреля 2022 года. В следующий раз в поле зрения инспекторов она попала в сентябре того же года.

Тогда у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, а от прохождения освидетельствования в установленном порядке она отказалась.

Итог – лишение возможности получить водительское удостоверение в течение 5 лет и штраф в 200 базовых величин, дополнительно она привлечена к ответственности за повторное управление без прав.

Уже 31 декабря на проспекте Космонавтов нарушительница снова была остановлена сотрудниками ГАИ – а это уже уголовная ответственность.

Но и это женщину не остановило. Не прошло и двух месяцев, как 26 февраля на улице Кохановского в Гродно инспекторы остановили автомобиль HYUNDAI, за рулем которого находилась все эта же женщина.

Транспортное средство доставлено на стоянку. А водителя ждет уголовная ответственность в виде штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

К слову, водительское удостоверение местная жительница никогда не получала и каждый раз отстранялась от управления, уточнили в ГАИ Гродно.

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