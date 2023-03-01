Разгром базы РФ в Кадиевке: в воздух взлетели фуры с боекомплектом

Разгром базы РФ в Кадиевке: в воздух взлетели фуры с боекомплектом1
- 1.03.2023, 15:21
- 6,314
Россияне пытались спрятать их от ВСУ.
Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области прогремел взрыв на заводе, который россияне превратили в военную базу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
«В Кадиевке произошла «бавовна», там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом», - написал он.
Отметим, что в местных Telegram-каналах сообщают о том, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который оккупанты превратили в военную базу.