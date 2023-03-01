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Разгром базы РФ в Кадиевке: в воздух взлетели фуры с боекомплектом

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  • 1.03.2023, 15:21
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Разгром базы РФ в Кадиевке: в воздух взлетели фуры с боекомплектом

Россияне пытались спрятать их от ВСУ.

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области прогремел взрыв на заводе, который россияне превратили в военную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

«В Кадиевке произошла «бавовна», там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом», - написал он.

Отметим, что в местных Telegram-каналах сообщают о том, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который оккупанты превратили в военную базу.

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