Ключевые последствия удара по самолету-разведчику в Мачулищах 1 Тарас Жовтенко, «Апостроф»

1.03.2023, 15:32

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Сломана основная комбинация россиян на аэродромах Беларуси.

В эти выходные в белорусских Мачулищах был поврежден самолет ДРЛО А-50. Этот борт, как сообщается, атаковали беспилотниками. Теперь этот самолет не сможет вести радиолокационную разведку и обнаруживать местонахождение батарей ПВО Украины.

В первую очередь, потеря или повреждение такого самолета ставит россиян в очень неудобное положение, потому что мы видели по последним неделям и месяцам, что они уже привыкли использовать именно эти самолеты ДРЛО для того, чтобы максимально эффективно мониторить, как работает система ПВО Украины.

То есть комбинация россиян была такой: они сначала поднимают в воздух один или два МиГ-31, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Мы всегда обязаны на них реагировать, потому что мы никогда точно не знаем, он слетает с белорусского аэродрома просто для учебно-тренировочного полета или на боевой вылет. Поэтому мы сразу активируем все, что у нас есть: все наши системы дальнего обнаружения, все наши батареи ПВО начинают активно работать и готовы к своей непосредственной работе. Параллельно с этими МиГами с территории Беларуси, как правило, где-то из Ростовской области поднимаются в воздух два этих самолета А-50. Соответственно они уже фиксируют активность украинских радаров на территории Украины, фиксируют, где какая батарея включилась в работу, где эти самолеты начали отслеживаться. И вот они методом триангуляции всегда рисовали для себя картину того, где у нас на нашей стоящей территории.

Наши защитники тоже понимают, что происходит. И после каждого такого инцидента у нас менялась география расположения батарей. Это очень временный эффект. Однако на сегодняшний день у россиян возникнут сложности. По крайней мере, пока они не пригонят в Беларусь еще один борт А-50. Их в России, по-моему, всего 9, а модернизированных – всего 6. Теперь уже минус один. Соответственно, это дает нам возможность быть более уверенными в том, что россияне по крайней мере в кратчайшей перспективе не смогут понимать, что и как происходит с нашей системой ПВО.

Это тоже одно из возможных объяснений, почему последняя атака дронами была настолько растянута во времени, столь серьезной. За эти 5 часов россияне в принципе имели бы возможность, пока активно работала наша система защиты воздушного пространства, тоже ориентироваться, откуда происходят пуски ракет, где эти дроны засекаются, в какой точке Украины их в конце концов сбивают.

Тарас Жовтенко, «Апостроф»

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