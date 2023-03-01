Накануне 8 Марта в Беларуси активизировались «цветочные» мошенники 1.03.2023, 15:43

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Как не попасть на «удочку».

В преддверии 8 Марта, когда цены на букеты лезут вверх, аферисты вернулись к уже обкатанной перед Днем святого Валентина схеме: создают в соцсетях фейковые аккаунты онлайн-магазинов по продаже цветов и выманивают деньги. Только на Витебщине на уловку мошенников за последнее время купились 20 человек, сообщает областное УВД.

О схеме развода с букетами сайт Charter97.org писал накануне 14 февраля.

Обманывают все в том же Instagram, который не спешит банить аккаунт мошенников. Схема стара как мир: просят предоплату, получают предоплату, говорят, что не видят денег, и просят клиента попробовать вернуть предоплату у банка. Для этого скидывают фишинговую ссылку. Но обычно просто блокируют или игнорируют пользователей.

В преддверии Женского дня в Сети отмечен всплеск мошенничеств, связанных с аналогичными махинациями.

— Только за последние несколько недель жертвами подобного вида мошенничества стали более 20 жителей Витебской области, — сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Там напомнили, что при выборе продавца нужно тщательно отнестись к проверке его данных и репутации. Кроме того, не стоит доверять торговым площадкам, которые работают по полной предоплате.

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