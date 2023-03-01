О чем говорят последние заявления Путина и решения Кремля 5 Владимир Фесенко

1.03.2023, 16:13

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Владимир Фесенко

Трещины по его режиму действительно уже пошли.

Журналисты спрашивают: о чем говорят последние заявления Путина и решения Кремля? Можно ли считать, что по российскому властному монументу уже пошли трещины — и этот год может стать для путинского режима последним?

На мой взгляд, последние решения и действия Кремля говорят о том, что Путин и российское руководство ищут оптимальную стратегию и тактику на ближайшую перспективу. Выглядит это очень эклектично.

С одной стороны — попытки напугать Запад (приостановка участия в договоре об ограничении стратегических вооружений), но так, чтобы сохранить возможность для дальнейших торгов и переговоров (поэтому приостановка, а не выход из договора).

По отношению к войне против Украины это одновременно и попытка придать этой войне образ «народной», напугать российского обывателя риском уничтожения России и «русского этноса», и, в то же время, стремление превратить эту войну в повседневную привычную обыденность, в рутину, нечто вроде «плохой погоды».

Похоже, что у Путина все больше страхов по поводу перспектив нынешней войны. И эти страхи он озвучивает, пытаясь напугать и всю Россию. А весь остальной мир Путин (а еще больше Дмитрий Медведев, с вселившемся в него бесом Жириновского, и другие кремлевские пропагандисты) пытаются напугать ядерным апокалипсисом, если, по их мнению, с Россией попытаются сделать что-то плохое. Но раз они озвучивают свои страхи, значит реально боятся, в том числе и ядерной войны, которой пугают.

Путин пытается балансировать, ищет удобную для него внутриполитическую и внешнеполитическую конфигурацию, но получается это не очень эффективно и убедительно. Не получается прикрыть реальные проблемы яркой пропагандистской картинкой. Да и сама картинка выглядит все более аляповато.

Трещины по путинскому режиму действительно уже пошли. Но они связаны не с заявлениями Путина, а с военными поражениями России в Украине, с фактором Пригожина, с противостоянием между Пригожиным и «официальными силовиками» и рядом российских губернаторов. Стали публично проявляться разборки и противоречия между различными группировками в путинском режиме. А это косвенно говорит о том, что путинский режим не может функционировать также, как и раньше. Путину все чаще приходится включать ручной режим управления противоречиями внутри российских элит. Но ему все сложнее контролировать ситуацию. И все больше признаков, что Путин слабеет и физически, и психологически, и политически. Но это не означает, что путинский режим вот-вот рухнет. Не будем выдавать желаемое за действительное. Нам хочется, чтобы Путин со своим режимом прекратил свое существование уже в ближайшее время. Но его стагнация, к сожалению, может затянуться не на один год. А может быть случится нечто, и события начнут развиваться стремительно и взрывообразно. В истории России такое бывало не раз.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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