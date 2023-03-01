Где громыхнет завтра? 2 Александр Класковский

1.03.2023, 16:29

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Режим Лукашенко потерпел сильное пиаровское поражение.

Лукашенко улетел в Китай, надо думать, в подпорченном настроении. На совещании с силовиками перед отлетом, 27 февраля, правитель, твердя о необходимости жесточайшей дисциплины, был мрачен, а подчиненные и вовсе старались смотреть в стол. Но на публику инцидент с российским военным самолетом на аэродроме Мачулищи выносить не стали. Как ни объясняй, все будет оборачиваться против режима и его вождя.

По версии оппозиционной организации бывших силовиков ByPol, 26 февраля люди, названные белорусскими партизанами, атаковали дронами и серьезно повредили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Многие факты косвенно свидетельствуют: некий инцидент с этим сверхдорогим и стратегически важным самолетом, скорее всего, действительно произошел. После предполагаемого нападения А-50 не взлетал, а силовики роют землю, как можно предположить, в поисках тех самых дерзких партизан. Информацию об атаке на аэродром в той или иной мере подтверждают и российские «военкоры».

Гробовое молчание вождя и трубадуров

Но особенно показательно, пожалуй, гробовое молчание Лукашенко и его пропаганды. Они любят заявлять о фейках. Казалось бы, и тут чего проще: отснимите в Мачулищах целехонький А-50 и разоблачите пустозвонов. К слову, возможно, туда перегонят другой такой летающий локатор (очень нужный агрессору для наведения ударов по Украине) и тогда дадут сюжет, но будет поздно.

Как воды в рот набрали и госСМИ, и провластные блогеры. Они, кроме всего прочего, помнят прокол со шведским «плюшевым десантом» в 2012 году. Тогда кое-кто из подпевал режима вслед за Минобороны поспешил объявить фотошопом свидетельства дерзкого рейда шведов-авиалюбителей, сбросивших над Беларусью с легкомоторного самолетика игрушки с лозунгами против диктатуры.

И лишь через три недели Лукашенко публично взорвался гневом, поснимал генералов. Возможно, не вытерпит он и сейчас. Но пока шеф в Китае, рты у подчиненных, ответственных за пиар, скорее всего, будут зашиты.

Разве что замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич, находясь в Женеве, был вынужден в комментарии Reuters назвать сообщение о повреждении А-50 «очередным фальшивым заявлением». Но это не тот уровень.

В любом случае власти уже потерпели капитальное пиаровское поражение. Нужно было или сходу опровергать, или устраивать публичный разбор полетов, чтобы показать мгновенную реакцию и строгость вождя. Но как опровергнешь, если А-50 действительно сильно поврежден? А разбор полетов перед телекамерами так или иначе стал бы (или станет) проигрышным для режима зрелищем.

Вот вам и надежный союзник!

Партизаны, если это действительно их рук дело, нанесли ущерб не только ценному самолету. Хотя и это болезненно. Таких в строю у России осталось всего штук шесть, а сделать новые, как говорят эксперты, кишка тонка, поскольку Запад не дает важных компонентов.

Но еще больше пострадала репутация Лукашенко как союзника России. Сегодня не уберег так нужную для «специальной военной операции» машину, а что завтра прозевает?

Правитель всячески уклонялся от посылки своих солдат в украинскую мясорубку, убеждая русских, что зато он надежно прикрывает их тыл. И вот вам эта «надежность», полюбуйтесь: какие-то партизаны (или, по другой версии, украинские диверсанты, что для обоих режимов нисколько не лучше) хозяйничают в окрестностях Минска.

Вдобавок этот скандал бьет по пропагандистскому конструкту, что Беларусь, мол, островок стабильности среди обезумевшего мира. Понятно благодаря кому. Власти хотя и стали пособниками агрессора, но, как свидетельствует независимая социология, парадоксальным образом даже набрали очков на фоне войны по соседству. Затасканный, казалось бы, тезис «что, хотите, как в Украине?» снова стал работать на часть населения. Та же социология показала: изрядная часть белорусов считает, что их страна отношения к конфликту в Украине не имеет. Этакая детская позиция «а я в домике».

Теперь же оказывается, что никакой стабильности нет, война стучит в окошко. Где громыхнет завтра? А что будет, если меня или моего сына отправят в самое пекло? Куда ведет нас «гарант стабильности"? Чем сильнее станут шевелиться в головах обывателей такие вопросы, тем труднее будет властям впаривать миф об островке мира и мудром вожде. Равно как и трубить о мощи силовых структур, их готовности, как любят долдонить чины в погонах, ответить на любые вызовы.

Наконец, у самого вождя наверняка обострилась тревога за собственную физическую безопасность. Если сегодня дроны раздолбали дорогущий самолет «старшего брата» на тщательно охраняемом аэродроме, то где гарантия, что завтра такая птичка не залетит в форточку резиденции в Дроздах?

Александр Класковский, «Позiрк»

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