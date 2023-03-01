Полковник ВСУ рассказал, что за дроны атаковали РФ 2 1.03.2023, 16:38

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иллюстрационное фото

Их у Украины много.

Вчера Россию массово атаковали дроны. Беспилотники долетели до Подмосковья и Ленинградской области.

Полковник ВСУ в отставке, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал сайту Charter97.org, что это за БПЛА атаковали российскую территорию:

— Их много. Как минимум семь презентовал только украинский министр обороны. Скажу, что если презентовали семь, то значит, что их количество нужно умножить на два. Выходит, что их полтора десятка.

Если судить по фотографиям обломков сбитых беспилотников, которые показали россияне, то это был UJ-22. Стандартная самолетная схема, размах крыльев — больше трех метров, его практически не видно, собран из пластика. Движок двухтактный, с собой он может нести где-то как минимум килограмм 20 взрывчатки. Это либо мины, либо снаряды.

Куда он может дойти — зависит от того, сколько в него зальют топлива. Он в принципе больше 1000 км в одну сторону может дойти. Боевой радиус с возвратом — 500-700 км. Беспилотник может дойти, разгрузиться и вернуться обратно. Скорость у него как раз такая, что ни один спутник его не обрежет, где-то 100 км/ч.

Это я описал один из тех, что показали россияне. Есть еще полтора десятка такого же плана беспилотников с большой и меньшей дальностью. Есть беспилотники и на 100-200 км с прямым управлением и без связи со спутником. Они будут работать на ближнем «театре» по тому же Белгороду, Курску, Брянску, Ростову. Все, счастливая жизнь россиян закончилась.

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