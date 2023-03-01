Где белорусы могут снять наличные с иностранной карты без комиссии 1.03.2023, 16:50

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Подробная информация о лимитах, комиссии и доступной валюте.

Во многих банкоматах и отделениях белорусских банков можно снять наличные средства с иностранных карт, но есть нюансы. Например, не везде принимают «пластик» платежных систем Visa и Mastercard. Журналисты myfin.by собрали все, что нужно знать о снятии наличных средств с карт банков – нерезидентов Беларуси, включая лимиты, комиссии и доступную валюту.

В банках установлены лимиты на снятие наличных в банкоматах. В большинстве случаев разрешается снимать не более 500 BYN в неделю. В некоторых банках также действуют лимиты на снятие наличных с иностранных карт в кассах.

В большинстве случаев с карт платежной системы «Мир» можно снять наличные только в белорусских рублях, однако в МТБанке, БСБ Банке, Цептер Банке, Банке Решение, Белинвестбанке и Белагропромбанке с карты «Мир» можно снять и иностранную валюту.

Кроме платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» некоторые белорусские банки принимают иностранные карты платежной системы UnionPay. Например, Беларусбанк и Белгазпромбанк.

Где снять наличные с иностранной карты без комиссии

Снять наличные без комиссии можно в банкоматах следующих банков:

Белагропромбанк (только с карт «Мир»);

Беларусбанк;

Банк БелВЭБ (только с карт «Мир»);

Белинвестбанк (только с карт «Мир»);

БТА Банк (только с карт Visa);

Банк ВТБ (Беларусь) (только с карт «Мир»);

Банк Дабрабыт (только с карт «Мир»);

МТБанк;

Паритетбанк;

Приорбанк;

Банк Решение (только с карт «Мир»);

Сбер Банк (только с карт «Мир»);

Технобанк (только с карт «Мир»).

Обращаем внимание, что кроме указанных комиссий и лимитов банк-эмитент может взимать свою оплату за операции и устанавливать дополнительные ограничения.

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