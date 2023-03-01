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ВСУ уничтожили бронеколонну россиян с десантом

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  • 1.03.2023, 17:13
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ВСУ уничтожили бронеколонну россиян с десантом

Враг пытался штурмовать Авдеевку.

Танк и три боевых машины пехоты с десантом на броне очень неудачно для себя атаковали позиции 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени князя Владимира Мономаха.

Сначала штурмовая бронегруппа захватчиков появилась на поле, усеянном воронками и с подбитой ранее техникой. Одна БМП быстро двинулась вперед и взорвалась.

Вражеский танк стоит на месте и стреляет из пушки. А две другие БМП шпарили вслед за предыдущей и даже обошли ее. Но первая тоже взорвалась. По красной вспышке и последующему пожару это похоже на прямое попадание, возможно, с ПТРК.

Почему остановилась третья БМП, по видео не понятно. Но она осталась стоять в поле уже без десанта.

Военный аналитик DeepState геолоцировал место событий – враг штурмовал Авдеевку со стороны оккупированного Опытного. 

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