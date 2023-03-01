Лукашисты пожаловались на болезненный поиск новых рынков для деревообработки 1.03.2023, 17:33

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По отрасли ударили санкции.

Глава концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько признал, что многие предприятия отрасли «болезненно ищут новые рынки сбыта», передает «Белсат». Сложности возникли из-за санкций ЕС, а также отказа шведской компании IKEA от сотрудничества с Беларусью.

О прошлогодней работе «Беллесбумпрома» глава концерна Михаил Касько сообщил на пресс-конференции в Минске. Отдельно он рассказал о предприятиях, которые мебель для IKEA:

«Предприятия сегодня работают. Они болезненно, но перестраивают свою производственную программу и ищут новые рынки сбыта… Нужно наладить по-новому логистику на новые рынки, нужно выстраивать свой мебельный ряд. Там есть оборудование, которое нужно просто перенастроить и дать возможность торговле, маркетингу понять, что нужно рынку».

Чиновник объяснил, что раньше заводы не думали о сбыте, так как получали крупные заказы, и только их и выполняли. Производители должны частично занять российский, а также свой, белорусский, рынок.

Также из-за европейских санкций возникли сложности с экспортом пеллет – гранулированного топлива:

«Пытаемся искать новые рынки и замещать частично на внутреннем рынке уже традиционное топливо. Пока вопрос не простой. Новые рынки сбыта ищутся сложно».

В апреле прошлого года Михаил Касько говорил, что санкции ЕС коснулись более 40% экспорта деревообрабатывающей отрасли.

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