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Лукашисты пожаловались на болезненный поиск новых рынков для деревообработки

  • 1.03.2023, 17:33
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Лукашисты пожаловались на болезненный поиск новых рынков для деревообработки

По отрасли ударили санкции.

Глава концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько признал, что многие предприятия отрасли «болезненно ищут новые рынки сбыта», передает «Белсат». Сложности возникли из-за санкций ЕС, а также отказа шведской компании IKEA от сотрудничества с Беларусью.

О прошлогодней работе «Беллесбумпрома» глава концерна Михаил Касько сообщил на пресс-конференции в Минске. Отдельно он рассказал о предприятиях, которые мебель для IKEA:

«Предприятия сегодня работают. Они болезненно, но перестраивают свою производственную программу и ищут новые рынки сбыта… Нужно наладить по-новому логистику на новые рынки, нужно выстраивать свой мебельный ряд. Там есть оборудование, которое нужно просто перенастроить и дать возможность торговле, маркетингу понять, что нужно рынку».

Чиновник объяснил, что раньше заводы не думали о сбыте, так как получали крупные заказы, и только их и выполняли. Производители должны частично занять российский, а также свой, белорусский, рынок.

Также из-за европейских санкций возникли сложности с экспортом пеллет – гранулированного топлива:

«Пытаемся искать новые рынки и замещать частично на внутреннем рынке уже традиционное топливо. Пока вопрос не простой. Новые рынки сбыта ищутся сложно».

В апреле прошлого года Михаил Касько говорил, что санкции ЕС коснулись более 40% экспорта деревообрабатывающей отрасли.

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