Ученые рассказали, какой чай укрепляет иммунные клетки организма 1.03.2023, 17:34

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В напиток достаточно добавить один ингредиент.

Основой текущей работы команды Габи Андерсен было исследование того, в какой степени потребление имбиря может обнаруживать в крови его потенциально эффективные вещества, пишет wissenschaft.de.

Испытуемые выпивали натощак за 20 минут литр имбирного чая, приготовленного из 100 граммов свежеизмельченных клубней. Последующие анализы крови показали, что это привело к значительному накоплению в плазме гингеролов, из которых [6]-гингерол с концентрацией 7-17 мкг/л был самым сильным.

Известно, что это вещество вызывает вкусовое ощущение остроты и связывается с рецептором TRPV1, то есть с ионным каналом, находящимся на поверхности нейронов и реагирующим на тепловые и болевые раздражители, а также на острые вещества в пище. Этот рецептор присутствует и в других клетках организма, поэтому команда исследовала, в какой степени иммунные клетки реагируют на [6]-гингерол и может ли соответствующий стимул влиять на их активность.

Анализируя активность генов, связанных с образованием рецептора TRPV1, команде впервые удалось продемонстрировать это «чувство вкуса к [6]-гингеролу» в так называемых нейтрофильных гранулоцитах, составляющих примерно 2/3 лейкоцитов. Затем были проведены лабораторные эксперименты с этими иммунными клетками и различными концентрациями активного ингредиента в имбире.

Маркеры показали, что концентрация [6]-гингерола чуть менее 15 мкг/л достаточна, чтобы повысить готовность клеток: они реагировали примерно на 30 % интенсивнее на вещество, возникающее при инфекциях, чем контрольные. Когда исследователи добавили в среду ингибитор, который блокирует рецептор TRPV1, индуцированный [6]-гингеролом эффект тоже исчез.

Ведущий автор Габи Андерсен делает вывод, что как минимум в экспериментах исследование показало достаточность сверхнизких концентраций [6]-гингерола для воздействия через рецептор TRPV1 на активность иммунных клеток. Таких концентраций в крови теоретически можно достичь, употребляя литр имбирного чая.

Однако старший автор Вероника Сомоза уточняет, что есть еще много вопросов без ответов, которые необходимо прояснить в будущих исследованиях пищевых продуктов и здоровья.

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