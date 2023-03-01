Роза Турарбекова: Лукашенко разыгрывает перед китайцами увальня 1.03.2023, 17:56

Беларусь и Китай могут начать поставки оружия в Россию в обход санкций.

Политолог, исследователь в Университете Юстуса Либиха в немецком Гиссене, а ранее преподаватель факультета международных отношений БГУ Роза Турарбекова анализирует для сайта «Радыё Свабода» военный контекст визита Александра Лукашенко в Китай.

По словам эксперта, Беларусь и Китай могут воспользоваться визитом как для поставки оружия России в обход санкций, так и для создания «антизападного фронта».

— Как эксперт в международных отношениях вы хорошо знаете, что официальные формулировки целей и содержания таких визитов мало отражают их главные задачи. Цель этого визита заявлена как «продолжение многолетнего курса на построение дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР» Давайте переведем это на нормальный язык: что нужно Лукашенко от Китая?

— Лукашенко нужен прорыв, включая дипломатический прорыв изоляции. Это первый значительный визит за исключением его многочисленных визитов в Москву. Это похоже на прорыв, но на самом деле он таковым не является. Отношения между Беларусью и Китаем не имеют такого значения для Китая, как это пытается подать белорусская сторона. В двусторонних отношениях неоправданно много риторики, которая не соответствует содержанию.

— Беларусь много лет была посредником в продаже оружия Россией разным странам мира. В условиях войны Россия уже не продает, а покупает оружие. Не является ли этот визит способом договориться с Китаем о поставках через Беларусь дронов для российской армии или другого оружия? Какие могут быть военные цели этого визита?

— Возможно, что так оно и будет. Определенные круги, в первую очередь — разведывательные, подозревают, что Беларусь и Китай воспользуются этим визитом для решения в том числе и обхода санкций, возможно, для путей поставок если не летального оружия, то каких-то его частей. Это военно-промышленное, военно-техническое сотрудничество.

Но, как мне кажется, визит готовился достаточно давно, он не учитывает последних веяний, связанных с поставками вооружений, которые рассматриваются на сегодня в Китае и о которых еще не принято окончательное решение. На фоне визита Лукашенко в Китай сейчас проходит визит государственного секретаря Блинкена в Центральную Азию. Сегодня он в Казахстане, где встречается с главами МИД центральноазиатских стран.

Исходя из логики, Китай может стать поставщиком составляющих, которых не хватает военно-промышленному комплексу как России, так и Беларуси. Особенно это касается микросхем. Не думаю, чтобы Беларусь добилась ошеломляющих результатов в этой связи, но вполне возможно, что здесь будет помощь китайцев. Тем более, что Лукашенко постоянно делает акцент на том, что Китай сейчас прежде всего рассматривается как источник поставки технологий.

Второе направление: возможно, речь идет о создании военно-промышленных предприятий или в рамках военно-промышленных предприятий создании новых видов продукции. Тем более, что опыт такого рода военной кооперации по производству оружия в Беларуси и Китае есть. Я имею ввиду ракетный комплекс, где тягачи — белорусские, а ракеты — китайские.

Но все эти планы могут не сбыться, так как Беларусь постоянно под угрозой санкций и, что самое главное, уже является объектом санкционного давления и ограничений. Я думаю, что Пекин будет взвешивать, прежде чем идти на достаточно рискованное военно-техническое сотрудничество. Хотя, если будет такая возможность, «серая зона», то китайцы этим воспользуются. В этом смысле Китай не та страна, которая жестко придерживается этих принципов.

— Я хотела обратить внимание на одну деталь из прошлого. Во время пандемии ковид-диссидент Лукашенко, который не снимал маску даже в «красной зоне» больниц, надел респиратор на встрече с китайским руководством и не снимал его очень долго. На какие красноречивые детали во время этого визита вы обратили внимание?

— Интервью, которое он давал перед визитом китайским СМИ, было направлено на то, чтобы подчеркнуть приверженность курса Коммунистической партии в Китае. Прежде всего это были неуклюжие комплименты, но комплименты развитию Китая, китайской модели. Мол, Лукашенко едва ли не один из первых распознал, что Китай будет в будущем таким успешным. Второй момент в интервью (красноречивая деталь) — развитие биотехнологической отрасли и создание соответствующей компании. Не секрет, что его младший сын Коля учится по китайской программе, и Лукашенко подчеркивает, что Китай является технологически развитым лидером, что за Китаем будущее.

И третий момент логический укладывается в льстивую позицию — его характеристика того, что наиболее беспокоит Китай, сепаратизма. При этом его не беспокоит сепаратизм в Украине, но беспокоит сепаратизм в Китае. Он говорил, что США будут использовать уйгуров, чтобы разжечь гражданскую войну в Китае. Тем самым он подчеркивает свою обеспокоенность тем, чтобы Китай остался целым.

С точки зрения восточной этики поведения, это очень неуклюжие комплименты, но китайцы снисходительно относятся к тому, что говорит Лукашенко. Такой неотесанный политик из Восточной Европы, зато искренний и все время на стороне Китая. Они это дело любят. А он даже понимает, что выглядит не очень элегантно, но он играет такого увальня, закадычного друга... И китайцы к этому относятся доброжелательно, но снисходительно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».