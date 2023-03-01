Россия теряет крупнейшего партнера в Средней Азии 7 1.03.2023, 18:28

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Казахстан объявил о стратегическом сотрудничестве с США.

Крупнейшая экономика на постсоветском пространстве Средней Азии и ключевой член кремлевского военного блока ОДКБ берет курс на отдаление от России, которая стала токсичным мировым изгоем после вторжения в Украину, отмечает издание The Moscow Times.

Казахстан намерен развивать стратегическое сотрудничество с США и Западом, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, побывавшем с визитом в Астане.

«Мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — сказал Токаев, добавив, что благодарен американским властям за «поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета». По словам Токаева, Казахстан отмечает «надежность» и долгосрочный характер партнерства в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций.

США со своей стороны намерены вкладывать в разведку полезных ископаемых в Казахстане. Как сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, соответствующий меморандум подписали председатель комитета геологии Мининдустрии Ерлан Акбаров и посол США Дэниел Розенблюм.

Помимо Токаева, Блинкен встретился в Астане с лидерами других центральноазиатских стран: Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, — а затем запланирован его отдельный визит в Ташкент. Цель администрации Джо Байдена в том, чтобы укрепить свое влияние в регионе и убедить бывшие республики СССР не помогать Кремлю в обходе санкций, рассказали The Wall Street Journal чиновники, знакомые с вопросом.

За прошедший год Токаев посетил Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, чтобы наладить торговые отношения и привлечь инвестиции. Также Казахстан старается заместить Россию на европейском рынке нефти, в том числе в обход российской инфраструктуры. В ноябре Астана объявила, что увеличит экспорт нефти через Каспийское море на 1,5 млн тонн, поставляя ее через трубопровод «Баку-Джейхан». По словам Токаева, поставки по нему в итоге могут вырасти до 20 млн тонн.

Также правительство Казахстана подписало договор с немецкой Svevind Energy Group о строительстве одного из крупнейших в мире заводов по производству зеленого водорода. Согласно плану, через 10 лет он сможет удовлетворить пятую часть импортных потребностей Европы в новом топливе.

Такая позиция нравится Вашингтону, где посчитали, что появилась возможность укрепить свои позиции в регионе, который был связан тесными узами с Россией и развивал связи с Китаем. Администрация США поощряет действия Казахстана, рассказали чиновники WSJ. Ранее Вашингтон помог перевести в собственность Казахстана три местных подразделения оказавшихся под санкциями российских банков, выдав соответствующие разрешения.

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