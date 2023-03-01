В четверг в Беларуси ожидается до +6 градусов 1.03.2023, 19:04

Будет облачная с прояснениями погода.

Сильный ветер и кратковременный снег ожидаются в Беларуси 2 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северо-восточной половине, пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, по северо-востоку порывы усилятся до 14 м/с, ночью местами - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 - минус 6 градусов, а днем 0 - плюс 6 градусов.

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