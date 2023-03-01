В Беларуси дефицит строителей 4 1.03.2023, 19:16

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Каких работников не хватает.

В Беларуси ощущается нехватка рабочих строительных специальностей. В государственной базе вакансий хватает предложений от нанимателей для электрогазосварщиков, маляров, сантехников, каменщиков. «Зеркало» посмотрело, какие деньги готовы платить строителям.

Вакансий для маляров на сайте государственной службы занятости больше 600. Заработки на ставку начинаются от 554 рублей. На такие деньги предприятия готовы брать людей без образования и обучать их. Некоторым предприятиям нужны несколько десятков маляров. Например, ООО «25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству» ищет 30 таких работников.

Некоторые предприятия в качестве бонуса предлагают малярам жилье — комнату в общежитии. К таким относится жодинский «Світанак», но предприятие хочет, чтобы у сотрудника было профессионально-техническое образование, ему будут платить 630 рублей.

Ремонтно-строительный трест Управделами президента готов взять восемь маляров, которым предоставят общежитие и будут платить 1500−2000 рублей. Но претендентам надо иметь профессионально-техническое образование и опыт работы от пяти лет.

Максимум по зарплате малярам предлагает ОАО «Буровая компания «Дельта» из деревни Борщевка Речицкого района — 3000−3500 рублей. Работа будет разъездная, по режиму гибкого рабочего времени.

Для облицовщиков-плиточников есть более 300 вакансий, их заработки также начинаются от 554 рублей. Минимум предлагают предприятия, расположенные в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Работодатель хочет, чтобы сотрудники были со специальным образованием, а одна фирма ждет рабочих, которые знают китайский язык.

Частное ООО из Смолевичей ищет двух облицовщиков-плиточников 3−5 разряда на зарплату от 556 до 1400 рублей. Наниматель готов рассмотреть соискателей с инвалидностью.

Стародорожский ремонтно-строительный участок нуждается в двух облицовщиках-плиточниках с профессионально-техническим образованием, опытом работы, без вредных привычек. Платить будут 650−700 рублей.

Заработок в размере 2100 рублей заплатят в ОАО «Гродножилстрой». Предприятию нужен один облицовщик естественным камнем с профессионально-техническим образованием и четвертым разрядом.

Самый высокий уровень заработка для облицовщиков — 2700 рублей — предлагает ремонтно-строительный трест Управделами президента. Но отмечено, что старт по заработку начинается от 650 рублей, а достижение верхнего предела зависит от объема сделанной работы, так как на предприятии сдельно-премиальная оплата труда. На работу примут пять сотрудников, которые имеют профессионально-техническое образование и опыт работы от пяти лет. Готовы предоставить комнату в общежитии.

Для слесарей-сантехников опубликованы объявления почти по 800 вакансиям. Нижний уровень зарплаты — 554 рубля. Такой заработок дадут в минском филиале Октябрьского района ОАО «Минскремстрой», как бонус работнику предоставят общежитие. Такие же деньги получит сотрудник Дворца культуры Молодечно, работать там надо по гибкому графику.

К летнему сезону уже подбирают слесаря-сантехника в оздоровительный лагерь «Родник». Заработок обещают 580−600 рублей, проживать и питаться можно будет в лагере.

Могилевский медицинский колледж ищет слесаря-сантехника со средним специальным образованием, без вредных привычек, также нужна характеристика с последнего места работы. Заплатят сотруднику 616−658 рублей.

Самая большая заплата для слесарей-сантехников — от 1500 до 2000 рублей. Ее предлагают всего три предприятия: коммунальное предприятие «Светочь» из Светлогорска, гродненское ООО «Городское строительство» и СМТ № 19 из Лиды, последнее может предоставить работнику общежитие.

Электрогазосварщики могут выбрать работу из почти 1200 вакансий. На минимальные 554 рубля в месяц работников ищут в сельскохозяйственном предприятии «Боровики» в Светлогорском районе, «Брестплемпредприятии» и ОАО «Гомсельмаш».

В Полоцкое локомотивное депо примут электрогазосварщиков с профессионально-техническим образованием, у которых не должно быть увольнений с предыдущей работы по дискредитирующим обстоятельствам. Претендент должен пройти собеседование. Заработок в месяц — 574 рубля.

Заработок в 2000 рублей обещают платить две компании: Минский тракторный завод и филиал ОАО «Мостострой» в Гродно.

Самую большую зарплату — 3000−4000 рублей — обещают десяти сотрудникам в ОАО «Буровая компания «Дельта», их ожидает разъездная работа. Претендентам необходимо иметь профессионально-техническое образование и опыт работы от двух лет.

Более 750 вакансий есть для каменщиков. Так же, как и по другим специальностям, заработки тут начинаются от 554 рублей. Такие деньги предлагает СМТ № 40 из Жлобина, ООО «ЗубрМонтажСтрой» из Осиповичей и другие.

Зарплату до 1000 рублей обещают каменщикам в Барановичской дистанции гражданских сооружений, компании «СветлогорскХимСервис», ЖКХ в Старых Дорогах и прочих организациях.

Сдельная оплата труда ждет каменщиков в строительном управлении № 161. Соискатели должны иметь профессионально-техническое образование, опыт работы от двух лет. Заработок обещают от 1600 до 2500 рублей. Рабочее место аттестовано по вредным условиям труда, работы производятся на высоте. Перед трудоустройством претендента на вакансию направляют на медкомиссию.

Больше всего каменщикам готовы платить в частной фирме «Партнер Строй ЮС» из Могилевской области — 3000 рублей.

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