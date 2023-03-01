Вучич: Сербов из ЧВК «Вагнер» дома ждет арест 1.03.2023, 19:30

Александр Вучич

Президент Сербии заявил, что «дружественные страны так не поступают», имея в виду Россию.

Президент Сербии Александр Вучич, не впервые возмущающийся участием сербов в ЧВК «Вагнер», на этот раз заявил, что дома завербованных граждан страны ждет арест. Об этом сообщает Politico.

«Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений», – отметил Вучич.

Президент Сербии также сказал, что «дружественные страны так не поступают», имея в виду Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».