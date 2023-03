Умерла Ольга Качан 5 1.03.2023, 19:45

8,518

Ольга Качан

Украинско-белорусский деятель эмиграции скончалась на 95-м году жизни.

23 января в австралийском Перте на 95-м году жизни умерла украинско-белорусский деятель эмиграции Ольга Качан, сообщает «Новы час».

Ольга родилась на Волыни в украинской семье. Обучалась в Варшаве, потом в Чехословакии. После Второй мировой войны перебралась в Австралию, где вышла замуж за белоруса Аркадия Качана (1921-1982), известного общественного и военного деятеля белорусов Австралии, с которым познакомилась еще в лагере для перемещенных лиц в Германии. Через мужа Ольга присоединилась и к белорусскому делу.

Работала переводчицей, преподавателем психологии в Сиднейском университете. Переписывалась на прекрасном белорусском языке с лондонской Скориновкой, главным образом с отцом Александром Надсоном. Словом и деньгами поддерживала белорусское дело: жертвовала на Скориновку и на белорусские газеты Австралии.

После смерти мужа в 1982 году поддерживала связи со Скориновкой, Белорусским институтом науки и искусства. Писала о белорусах Австралии по-английски, например, в 1988 году в энциклопедии The Australian People: an Encyclopedia of the Nation, its People and their Origins (Австралийский народ: энциклопедия нации, ее людей и их происхождения).

Также Ольга Качан оставила воспоминания по-английски о годах, проведенных в Польше, Чехословакии и Германии. В Сети были размещены отрывки воспоминаний под названием «Побег из «рая»».

Занималась психолингвистикой, имела академические публикации на тему психологических основ, аспектов билингвизма. Особое внимание привлек в 80-е годы прошлого века ее текст Early Bilingualism: Friend or Foe? («Ранний билингвизм: друг или враг?»).

Жила на пенсии в Сиднее до 2021 года. В 2021-м перебралась к сыну Джорджо в Перт, где и умерла. Похоронена в Сиднее.

