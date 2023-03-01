В Минске мужчина вернулся домой после родительского собрания и избил ремнем дочь 21 1.03.2023, 20:05

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Что решил суд.

В Минске суд оштрафовал мужчину за избиение дочери на 185 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что в конце декабря 2022 года мужчина вернулся домой после родительского собрания в школе. «Воспитывая» свою 14-летнюю дочь, он 5−7 раз ударил ее ремнем по спине, ногам, ягодицам и столько же ударов нанес ладонью по голове.

Мать несовершеннолетней и сама девочка от прохождения судебно-медицинской экспертизы и написания заявления отказались, однако в дело вмешалась прокуратура и поручила милиции составить в отношении мужчины протокол об административном правонарушении.

В итоге суд оштрафовал мужчину на 5 базовых величин (185 рублей) по ч. 2 ст. 10.1 КоАП (Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья).

«Несовершеннолетняя и ее сестра признаны находящимися в социально опасном положении», — подытожили в прокуратуре.

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