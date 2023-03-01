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СБУ уничтожила шесть российских танков в Луганской области за одну ночь

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  • 1.03.2023, 20:13
  • 3,972
СБУ уничтожила шесть российских танков в Луганской области за одну ночь

Видеофакт.

Украинские спецназовцы уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

«Две группы сотрудников Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме.

За одну ночь было уничтожено шесть российских танков.

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