«Целиком проигрышная ситуация для Лукашенко» 1 1.03.2023, 20:28

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Почему режим не комментирует ситуацию с самолетом в Мачулищах.

С момента диверсии на аэродроме в Мачулищах прошло вот уже три дня. При этом за все это время о произошедшем высказался лишь замминистра внутренних дел Юрий Амбразевич. Ни министерство обороны, ни Совет безопасности, ни другие силовые ведомства ситуацию никак не прокомментировали. Александр Лукашенко также не сказал по этому поводу ни слова, хоть на следующий день после диверсии и проводил совещание с силовиками. Что означает фактическое молчание белорусских властей? «Зеркало» спросило политических экспертов.

Политический обозреватель проекта «Позірк» Александр Класковский отмечает, что инцидент на аэродроме — это та ситуация, «когда нет дыма без огня».

— Есть ряд косвенных свидетельств, которые показывают, что какой-то инцидент произошел. Видимо, действительно была атака на этот российский самолет. Потому что налицо и эта повышенная активность силовиков, которые рыщут и в окрестностях аэродрома, и на выезде из страны и тщательно осматривают людей, — говорит эксперт. — То, что такое случилось, само по себе весьма неприятная для белорусских властей ситуация. А в таких нестандартных случаях они нередко используют фигуры умолчания. Лукашенко сам не единожды опровергал всяческие якобы фейки: в данном случае он мог привезти группу работников белорусского телевидения, снять, как блестит этот самолетик на солнце, помешать распространению слухов. Но этого сделано не было. При этом в минувший понедельник у Лукашенко прошло совещание, на котором он был весьма мрачен, а подчиненные старались не смотреть ему в глаза, а смотрели в стол. То есть, скорее всего, действительно была атака на самолет. И в этом случае для Лукашенко, который часто выступает в роли строгого царя, это была настолько проигрышная ситуация, что он не решился ее прокомментировать.

По мнению Класковского, власть проиграла случившуюся ситуацию в информационном плане. А сейчас это «по полной программе» используют политические противники Лукашенко.

— Как бы Лукашенко, его подчиненные или пропаганда ни стали трактовать эту ситуацию, это будет проигрышный для власти сценарий. Потому что если брать внешний контур отношений с Россией, то Лукашенко в роли союзника опростоволосился. Он всегда себя выставлял таким надежным партнером и союзником. Это было у него отмазкой от посылки своих военнослужащих в Украину воевать. Мол, «мы же тыл держим надежно». А тут оказывается, что и в тылу он не может обеспечить порядок.

Второй удар, по мнению Класковского, ситуация в Мачулищах наносит внутренней политике. По мнению эксперта, она разбивает пропагандистский миф об островке стабильности.

— Вокруг бушует война, все сошли с ума, как часто Лукашенко любит говорить. И только здесь благодаря мудрому вождю мирное небо над головой и так далее. Вот такой концепт и продвигала пропаганда. А тут получается, что война уже постучала в наше окошко, пришла и в белорусский дом. Сегодня это произошло в Мачулищах, а завтра может рвануть в другом месте. Неуютно, конечно, становится и людям в погонах. И я думаю, что даже самому Лукашенко, потому что если удалась атака в Мачулищах, то почему не может удаться где-нибудь еще? Думаю, даже в плане личной безопасности Лукашенко не слишком приятно все это осознавать. Мне кажется, что власти находятся в ступоре по этим причинам. Такие вещи, как инцидент с самолетом, безусловно, должно проговаривать первое лицо государства, но он молчит. Видимо, думает, как ему это подать или вообще спустить ситуацию на тормозах. Потому что, еще раз подчеркну, как это ни трактуй, в любом случае окажется, что власти опростоволосились и сели в калошу, а их пропагандистская картина мира рушится.

В то же время политолог Валерий Карбалевич согласен, что белорусским властям ситуация с самолетом в Мачулищах крайне неприятна, поскольку случившееся разрушает несколько базовых мифологем, которые Лукашенко навязывает обществу.

— Мифологема о том, что Беларусь — это остров стабильности в окружении хаоса. И тут в самом центре государства, недалеко от столицы происходит нападение на военный объект. Это несколько разрушает всю эту концепцию, — комментирует эксперт.

Карбалевич добавляет, что с начала войны в Беларуси целый год проходили различные мероприятия военного характера. Политолог называет это «мобилизационной лихорадкой».

— Были постоянные учения, проверки боевой готовности, постоянные перемещения воинских частей на юг к украинской границе и обратно. Создавались «территориальная оборона», народное ополчение, сотрудников МЧС вооружали пистолетами. И на фоне этого всего вдруг оказывается, что вся военная машина совершенно беспомощная. Кстати, возникает вопрос и о белорусской противовоздушной обороне: где она? У России и Беларуси она едина. И вот, тоже оказалась беспомощной, — говорит Карбалевич. — Лукашенко давал военные обязательства и гарантии безопасности Кремлю. Он мог говорить, что российские войска, объекты, военная техника на территории нашей страны могут спокойно существовать, гарантировал безопасность. А тут случилось такое нападение. Все это очень неприятно для власти, и поэтому она предпочла сделать вид, что ничего не было.

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