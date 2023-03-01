«Старший умер от потери крови»
- 1.03.2023, 20:40
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Оккупант рассказал о значительных потерях РФ под Горловкой.
Оккупанты обсудили неудачные штурмовые действия в районе Горловки, которые привели к значительным потерям в подразделении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
«Они пошли на штурм вместе с пехотой, который приехал начштабу и сказал, что нужны саперы. А они просто пошли на штурм, БМП поехала вперед, а потом просто врезалась», - рассказывает оккупант.
По его словам, водитель БМП тянул старшего, который был ранен. Однако он скончался от потери крови. Тогда он в БМП затащил другого раненого, а по позициям прилетел фугас. Россиянин объяснил, что в начале боя их было восемь, а уехать смогла только одна БМП.
«Первая рота пошла вперед, а ребята, точнее близнецы, они вообще были со старшим, а он им сказал держаться возле него. Старший был бы жив, если бы кровью не стек», - добавил оккупант.