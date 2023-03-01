В Щучинском районе охотник из мести застрелил двух собак егеря 1.03.2023, 20:53

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Что решил суд?

Суд Щучинского района 24 февраля вынес приговор местному жителю. Он застрелил двух собак егеря, как утверждается, из мести за то, что тот не давал ему охотиться. Мужчину судили по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере». Об этом сообщает пресс-служба суда.

В октябре прошлого года в темное время суток обвиняемый «с целью уничтожения чужого имущества» из ружья застрелил двух западносибирских лаек, принадлежащих егерю. В постановлении суда указано, что это было сделано «умышленно, из мести за якобы создаваемые препятствия в реализации обвиняемым права на охоту со стороны егеря».

«Уничтожив имущество», то есть убив собак, мужчина нанес егерю ущерб на общую сумму 2592 рубля.

На суде обвиняемый вину не признал. Но суд признал его виновным по ч. 1 ст. 218 (Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) УК Беларуси и вынес приговор — штраф 100 базовых величин (3700 рублей).

Кроме того, он должен выплатить егерю 2592 рубля в счет возмещения причиненного материального вреда, денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и возместить расходы на оплату юридической помощи — 1600 рублей.

Ружье у мужчины конфисковали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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