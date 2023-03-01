Германия будет производить больше боеприпасов для Украины 1 1.03.2023, 21:22

Об этом заявил канцлер ФРГ.

Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта на пресс-конференции, сообщает CNN.

«Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, что мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины», – сказал Шольц.

Он пообещал, что Германия позаботится о том, чтобы производство боеприпасов было передовым как для немецкого оружия, так и для оружия из запасов, доступных в Восточной Европе.

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