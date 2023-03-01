В Гродно женщина за полгода «наездила» на автомобиле два уголовных дела 1 1.03.2023, 21:32

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Ей грозит до двух лет ограничения свободы.

В Гродно женщина за полгода «наездила» себе на два уголовных дела. За систематическую езду без прав ей грозит до двух лет ограничения свободы, сообщили в областной ГАИ.

В первый раз в поле зрения сотрудников ГАИ 34-летняя женщина попала 3 апреля 2022 года — она ехала без прав, за что ее привлекли к административной ответственности. В сентябре того же года ее задержали с явными признаками алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования она отказалась, за что ее лишили возможности получить водительское удостоверение в течение 5 лет и оштрафовали на 200 базовых величин. Также она была наказана и за повторное управление авто без прав.

31 декабря 2022 года женщина снова попалась сотрудникам ГАИ за езду без прав — и это уже уголовная ответственность. Но не прошло и двух месяцев, как ее задержали на улице Кохановского в Гродно, когда она ехала на Hyundai.

В результате транспортное средство доставили на штрафстоянку, а нарушительницу ждет очередная «уголовка». Ей грозит до двух лет ограничения свободы.

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