На юге Крыма прогремели мощные взрывы

На юге Крыма прогремели мощные взрывы6
- 1.03.2023, 21:34
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На фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.
Сегодня, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местный Telegram-канал.
В сети пишут, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов. У них затряслась мебель, окна, сигнализации машин сработали в округе.
При этом на фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.
Помимо этого, взрыв слышали и жители Бахчисарая. По их информации, он прозвучал в районе воинской части на Симферопольской улице. Это могла быть работа ПВО.