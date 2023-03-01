На юге Крыма прогремели мощные взрывы 6 1.03.2023, 21:34

13,928

На фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.

Сегодня, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местный Telegram-канал.

В сети пишут, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов. У них затряслась мебель, окна, сигнализации машин сработали в округе.

При этом на фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.

Помимо этого, взрыв слышали и жители Бахчисарая. По их информации, он прозвучал в районе воинской части на Симферопольской улице. Это могла быть работа ПВО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».