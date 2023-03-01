В небе над Минском летают странные огни 21 1.03.2023, 22:00

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Фотофакт.

В соцсетях пользователи пишут о странных огнях в небе над Минском и недалеко от столицы. «Зеркало» рассказывает, что это может быть.

«Сегодня вечером заметила странные огни в небе недалеко от Минска. Фотографии сделаны около 8 и 9 часов вечера. Может, есть информация, что это может быть?» — спрашивают пользователи соцсетей.

Другие отмечают, что такие же огни видели во Фрунзенском районе столицы — на улице Жудро.

На снимках, как указывают читатели, планеты Венера и Юпитер. Сегодня и ближайшие дни они будут видны в ночном небе на близком расстоянии друг от друга.

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