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Житель Бреста нашел «волшебный терминал», который удваивал сумму при пополнении карты

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  • 1.03.2023, 22:09
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Житель Бреста нашел «волшебный терминал», который удваивал сумму при пополнении карты

Что было дальше.

Житель Бреста использовал поломку терминала самообслуживания, удваивающего сумму зачисленных средств, пишет БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

В августе прошлого года брестчанин случайно наткнулся на терминал самообслуживания, который ошибочно удваивал сумму средств, которыми мужчина пополнял свою карту. Оценив открывшиеся возможности, он не стал об этом сообщать банку, а несколько дней зачислял на карт-счет деньги через сломанный терминал.

При помощи «волшебного» терминала 55-летний мужчина «заработал» более 23 тысяч рублей. На допросе он рассказал, что так хотел раздобыть деньги для погашения кредита.

В отношении него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере. Он возместил ущерб банку в полном объеме.

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