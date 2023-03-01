Житель Бреста нашел «волшебный терминал», который удваивал сумму при пополнении карты 2 1.03.2023, 22:09

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Что было дальше.

Житель Бреста использовал поломку терминала самообслуживания, удваивающего сумму зачисленных средств, пишет БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

В августе прошлого года брестчанин случайно наткнулся на терминал самообслуживания, который ошибочно удваивал сумму средств, которыми мужчина пополнял свою карту. Оценив открывшиеся возможности, он не стал об этом сообщать банку, а несколько дней зачислял на карт-счет деньги через сломанный терминал.

При помощи «волшебного» терминала 55-летний мужчина «заработал» более 23 тысяч рублей. На допросе он рассказал, что так хотел раздобыть деньги для погашения кредита.

В отношении него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере. Он возместил ущерб банку в полном объеме.

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