«Ты предатель»: в РФ учительница набросилась на школьника за «непатриотичное» опоздание 3 1.03.2023, 22:17

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Видеофакт.

Учительница Сылвенской школы имени В. Каменского Пермского края Александра Федурина публично оскорбляла восьмиклассника за то, что тот опоздал на выступление на конкурс к 23-му февраля, передает Telegram-канал SOTA.

Она обвинила подростка в том, что у него с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в ее класс. Несовершеннолетний проявил сдержанность и молча слушал, как недовольная учительница называла его «нулем с палочкой» и многократно оскорбляла его словами «ублюдок» и «предатель». Присутствующие в классе снимали гнев учителя на камеры смартфонов.

«Ты предатель. Вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Даже не скажу «как» — ублюдок, и все. Вы должны были встать в шеренгу, проявить себя, всегда было так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящён? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма ноль», — сказала она.

По словам односельчан, подросток является примерным учеником, он учится на хорошие оценки — на «хорошо» и «отлично».

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