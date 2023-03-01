Снайпер с расстояния 1275 метров остановил попытку оккупантов штурмовать позиции ВСУ 2 1.03.2023, 23:03

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Один «двухсотый», один «трехсотый».

Снайпер Орест, служащий в Иностранном легионе ГУР Минобороны, сорвал намерение группы российских оккупантов штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие планы были у 20 вражеских пехотинцев, которые ночью двинулись в направлении позиций ВСУ. Пройти незамеченными им не удалось – с расстояния 1275 метров украинский снайпер начал заворачивать оккупантов назад. В результате штурмовая группа отказалась от попытки атаковать и убежала, покинув своего «двухсотого» и забрав «трехсотого».

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