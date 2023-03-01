В Гомеле судят «крепких хозяйственников» и силовика 2 1.03.2023, 23:21

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Имена для региона громкие.

В начале марта в судах Гомельской области рассматривается сразу несколько уголовных дел в отношении руководителей государственных органов. Издание «Флагшток» рассказало, кого в эти дни судят в Гомеле по коррупционным преступлениям. Имена для региона громкие.

Руководство «Милкавиты»

Бывший генеральный директор ОАО «Милкавита» Виталий Никитин

Несмотря на обилие коррупционных дел с участием высших должностных лиц области, госСМИ обходят эту тему стороной. Единственным исключением является резонансное уголовное дело о закупке негодной для употребления кормовой добавки «Зеол 3», использование которой приводило к падежу скота.

Из данных следствия известно, что двое предпринимателей из Минска, не имея специального образования, придумали рецептуру кормовой добавки и заказали ее производство в России.

По версии следователей для обмана потребителей фигуранты склонили сотрудника «Института экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского» Ивана Дубину к проведению формальных исследований и составлению недостоверных отчетов об эффективности кормовой добавки.

Другими фигурантами уголовного дела являются генеральный директор и ведущий специалист по сельскому хозяйству ОАО «Милкавита». По версии следствия бывший руководитель предприятия Виталий Никитин за принятие решение о закупке «Зеол 3» получил взятку в размере 25 000 рублей, а его подчиненный — 16 000 рублей.

Судебное разбирательство по делу проходит в суде Железнодорожного района Гомеля. Обвиняемым вменяют в вину мошенничество, служебный подлог, получение взятки и превышение власти и служебных полномочий.

Первый зампредседателя Ветковского райисполкома

Экс-первый зампредседателя Ветковского райисполкома Сергей Заблоцкий

В отдельное производство по делу негодной для употребления кормовой добавки «Зеол 3» выделен эпизод с участием первого заместителя председателя Ветковского райисполкома Сергея Заблоцкого. По версии следствия для лоббирования продажи «Зеол 3» среди хозяйств Ветковского района зампред райисполкома получил в качестве взятки не менее 5000 рублей.

Теперь экс-чиновника судят за превышение власти и служебных полномочий, а также получении взятки. Дело рассматривается в суде Железнодорожного района Гомеля.

Руководство Гомельского завода ветеринарных препаратов

Поставка хозяйствам негодной к употреблению кормовой добавки является не единственным коррупционным скандалом в ветеринарной сфере Гомельской области.

Перед судом Новобелицкого района Гомеля ранее также предстали директор, главный бухгалтер и начальник коммерческого отдела УП «Гомельский завод ветеринарных препаратов». Их обвинили в хищении, злоупотреблении властью и служебными полномочиями и служебном подлоге.

Теперь в Гомельском областном суде идет рассмотрение аппеляции.

Главный железнодорожник области

Бывший начальник «Гомельского отделения БЖД» Григорий Дворак

В суде Советского района Гомеля проходит рассмотрение уголовного дела по факту коррупции на Белорусской железной дороге. Одним из обвиняемых является бывший начальник «Гомельского отделения БЖД» Григорий Дворак.

Всего по делу проходит семь фигурантов, которых обвиняют во взяточничестве, хищении, злоупотреблении властью, а также служебном подлоге.

Милицейский начальник

Гомельские силовики не только ловят чиновников на взятках, но и сами ими не брезгуют. В суде Центрального района города Гомеля проходит рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Кузьменкова. Обвиняемый возглавлял управление финансов и тыла УВД Гомельского облисполкома.

Теперь его судят по статье 430 ч. 3 УК РБ. Эта статья предполагает, что для совершения преступления должностных лица объединились в управляемую, устойчивую группу.

Главный строитель области

Экс-председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Сергей Атрашков

С точки зрения должности фигурантов самым резонансным стоит признать судебный процесс над экс-председателем комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Сергеем Атрашковым.

Сергей Атрашков возглавил строительную отрасль Гомельской области в апреле 2022-го, но не продержался и года.

Сегодня он является одним из фигурантов уголовного дела по служебному подлогу, хищению и превышению власти. Помимо чиновника из облисполкома обвиняемым выступает также директор СУ-243 ОАО «ДСК» Виктор Кончиц. Дело рассматривается в суде Советского района Гомеля.

На недавнем заседании Гомельского городского исполнительного комитета прокурор областного центра Юрий Булынко заявил, что в сравнении с 2021 годом в Гомеле возросло число коррупционных дел на 30 процентов. Об этом сообщает «Гомельская правда».

Значительное количество зарегистрированных хищений путем злоупотребления служебными полномочиями совершили сами руководители организаций, на которых возложена обязанность по организации антикоррупционной работы, — акцентировал внимание прокурор. Имена фигурантов коррупционных дел Булынко не назвал.

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