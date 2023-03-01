Премьер Румынии назначил советником робота с искусственным интеллектом
- 1.03.2023, 23:51
Задача «советника» – собирать из интернета сообщения о «повседневных проблемах» граждан Румынии.
Премьер-министр Румынии Николае Чуке назначил «почетным советником» робота с искусственным интеллектом ION.
Об этом сообщает News.ro и Facebook премьер-министра Румынии Николае Чуке.
«Правительство Румынии стало первым в мире, которое имеет почетного советника на основе искусственного интеллекта. Он называется ION и будет собирать с публичного пространства мнения румынов на разные темы, представляющие общий интерес. Таким образом правительство сможет в любой момент консультироваться с общественным мнением по вопросам, которые обсуждаются на уровне исполнительных властей», - написал Чуке.
Он отметил, что проект на 100% румынский — от дизайна до разработки программного обеспечения и построения аппаратной поддержки.
Задача «советника» – собирать из интернета сообщения о «повседневных проблемах» граждан Румынии, а также распространять информацию среди чиновников «для реализации соответствующей государственной политики».