Премьер Румынии назначил советником робота с искусственным интеллектом 1.03.2023, 23:51

Задача «советника» – собирать из интернета сообщения о «повседневных проблемах» граждан Румынии.

Премьер-министр Румынии Николае Чуке назначил «почетным советником» робота с искусственным интеллектом ION.

Об этом сообщает News.ro и Facebook премьер-министра Румынии Николае Чуке.

«Правительство Румынии стало первым в мире, которое имеет почетного советника на основе искусственного интеллекта. Он называется ION и будет собирать с публичного пространства мнения румынов на разные темы, представляющие общий интерес. Таким образом правительство сможет в любой момент консультироваться с общественным мнением по вопросам, которые обсуждаются на уровне исполнительных властей», - написал Чуке.

Он отметил, что проект на 100% румынский — от дизайна до разработки программного обеспечения и построения аппаратной поддержки.

Задача «советника» – собирать из интернета сообщения о «повседневных проблемах» граждан Румынии, а также распространять информацию среди чиновников «для реализации соответствующей государственной политики».

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