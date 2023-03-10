В Италии приговорили к 30 годам заключения офицера ВМС, шпионившего в пользу РФ 10.03.2023, 2:31

Он передавал секретную информацию и документы сотруднику посольства РФ в Италии.

Военный трибунал Рима приговорил к 30 годам заключения офицера ВМС Италии Вальтера Бйота, обвиняемого в шпионаже из-за того, что он передал секретную информацию и документы сотруднику посольства России в Италии в обмен на деньги.

Об этом сообщает Ansa.

Судьи признали общие смягчающие обстоятельства.

Во время своего выступления защитник, адвокат Роберто Де Вита, заявил, что «Бйот не имел ни единого шанса защитить себя».

Военная прокуратура Рима просила о пожизненном заключении.

Во время предъявления обвинения прокурор реконструировал историю, показав также фотографии, на которых Бйот фотографирует экран офисного компьютера и ряд документов своим мобильным телефоном.

Среди 19 документов, сфотографированных им, были секретные документы НАТО, «очень конфиденциальные и один совершенно секретный».

По словам представителя обвинения, «Бйот торговал секретными документами» и продемонстрировал «высокую степень неверности и преступных способностей, а также печальную корыстную выгоду».

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